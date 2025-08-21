B E K A N N T M A C H U N G

VOM 2. ZIVILGERICHT BOĞAZLIYAN / GERICHTSVORSITZ

AKTENZEICHEN: 2024/170 Esas

BEKLAGTER: Hilmiye YOZGAT, Tochter desSalih und Kadriye, Geboren 1948,



In dem von dem Kläger Mustafa Kersenlioğlulları gemäß Artikel 713 des türkischen Zivilgesetzbuches (TMK) eingeleiteten Verfahren zur Löschung und Neueintragung im Grundbuch bezüglich der Immobilie mit dem Flurnummer 172, Parzelle 151 in Uzunlu Kemaliye Mahallesi, Bezirk Boğazlıyan, Provinz Yozgat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

Sie können innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntmachung eine schriftliche Antwort einreichen. Im Falle einer unterlassenen Antwort wird davon ausgegangen, dass Sie die vorgetragenen Behauptungen bestritten haben.

Sie werden geladen, am 06.11.2025 um 09:45 Uhr zur mündlichen Verhandlung persönlich zu erscheinen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen.

Andernfalls wird das Verfahren gemäß Artikel 213 Absatz 2 der türkischen Zivilprozessordnung (H.U.M.K.), geändert durch das Gesetz Nr. 3156, in Ihrer Abwesenheit fortgesetzt.

Die Zustellung dieser Ladung erfolgt öffentlich durch Bekanntmachung und ersetzt die Zustellung der Klageschrift und der Ladung zur Verhandlung.22.07.2025

Basın No: ILN02280523

#ilan.gov.tr