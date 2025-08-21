İLAN

BOĞAZLIYAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/103 Esas

KARAR NO : 2025/79



Davacı İHTİBAR KORKMAZ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Orta Hollanda Mahkemesi, Aile Hukuku, Utrecht Şubesi'nin 04/04/2019 tarih, C / 16 / 462248 / FA RK 18-3408 sayılı, 04/12/2019kesinleşme tarihli; Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Sırçalı Mah.cilt: 46, hane:56,bsn: 74'de nüfusa kayıtlı, Gazi ve Zemze'den olma,10/04/1970 doğumlu, 46852879784 TCK Numaralı İHTİBAR KORKMAZ ile aynı yer bsn: 95'de nüfusa kayıtlı, Gülyani ve Şerife'den olma, 05/03/1973 doğumlu, 46813881054 TCK Numaralı EYÜP KORKMAZ'in boşanmalarına ilişkin olarak verilen ilamın MÖHK 50-58 maddeleri uyarınca TANINMASINA ve TENFİZİNE,

İş bu kararın son ilan tarihinden yedi gün sonra Davalı Eyüp KORKMAZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize başvurarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere istinaf başvurusu yapılabileceği aksi takdirde süre sonunda kararın kesinleştirileceği hususları ilanen tebliğ olunur.10/07/2025

Basın No: ILN02280519

