T.C. BÜNYAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N METNİ

DOSYA NO : 2024/699 KARAR NO : 2025/67

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyası kapsamında RAMİ ALİ Hakkında "Yaralama"suçundan SONUÇ OLARAK hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karar verilmiş olup ''Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine'' istinaf yolu açık verilen bu karara 2 hafta itiraz hakkının bulunduğu itiraz etmemesi durumunda kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.21/07/2025

