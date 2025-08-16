İLAN

EŞME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/315 Esas

KARAR NO : 2022/721

DAHİLİ DAVALI : İSMAİL KOÇ

Davacı SABİTE SEMİHA AKSOY aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı tarafından açılan davanın KABULÜ ile, Uşak İli Eşme İlçesi Üçeylül Mahallesi 657 Ada 9 Parsel, Uşak İli Eşme İlçesi Üçeylül Mahallesi 657 Ada 10 Parsel, Uşak İli Eşme İlçesi Üçeylül Mahallesi 657 Ada 23 Parsel, Uşak İli Eşme İlçesi Üçeylül Mahallesi 657 Ada 24 Parsel, Uşak İli Eşme İlçesi Üçeylül Mahallesi 657 Ada 25 Parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından GENEL AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2025

