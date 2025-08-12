T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/246 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
DAVACISI : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DAVALILAR : MEHMET ONUR YAVUZ-33781205548 SAFİYE YAVUZ-34936167032 ZEYNEP SUDE YAVUZ-29146360236
İLİ-İLÇESİ : ÇANAKKALE-AYVACIK
MAHALLESİ : ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, KURUOBA KÖYÜ
ADA NO : 105 ADA
PARSEL NO : 221 PARSEL
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 2.844,02 m2 taşınmazın 110,93 m2 lik kısmı
DAVA TARİHİ : 09/07/2025
Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 09/07/2025 Tarihinde mahkememizin yukarıda dosya numarasında kayıtlı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ezine Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Çanakkale-Ayvacık Adliyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 29.07.2025
Basın No: ILN02275724
