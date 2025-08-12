T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/246 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

DAVACISI : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALILAR : MEHMET ONUR YAVUZ-33781205548 SAFİYE YAVUZ-34936167032 ZEYNEP SUDE YAVUZ-29146360236

İLİ-İLÇESİ : ÇANAKKALE-AYVACIK

MAHALLESİ : ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, KURUOBA KÖYÜ

ADA NO : 105 ADA

PARSEL NO : 221 PARSEL

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 2.844,02 m2 taşınmazın 110,93 m2 lik kısmı

DAVA TARİHİ : 09/07/2025

Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 09/07/2025 Tarihinde mahkememizin yukarıda dosya numarasında kayıtlı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ezine Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Çanakkale-Ayvacık Adliyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 29.07.2025

Basın No: ILN02275724

#ilan.gov.tr