T.C.

CİHANBEYLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2024/4 ESAS

DAVACI: TEDAŞ



TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI: TAMER ŞİMŞEK (TCKN: 12461649070)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin davalı Tamer ŞİMŞEK için mahkememizde Konya İli Cihanbeyli İlçesi Böğrüdelik Mahallesi 0 Ada 3170 Parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji nakil hattı için taşınmazın 6.76 m2lik kısımda mülkiyet hakkı ve 1,037.03 m2lik kısımda irtifak hakkı tesisi adına kamulaştırılması gerekli olduğundan dava açılmış olup, Davalı Tamer ŞİMŞİK'in adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde adı geçen davalının cevap ve delillerini bildirmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağı ve yokluğunda duruşma yapılarak tahkikat ve sözlü yargılama işlemlerinin yapılacağı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02218001

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