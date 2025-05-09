T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/832 Esas

DAVALI : MUHAMMED TEMİR İBRAHİM



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 09/10/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ,Tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere "MADDE 186- (1) Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar olunur. "ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02220003

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