T.C.

KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.77749344-2019/432-Ceza Dava Dosyası

05.05.2025

İ L A N

Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.03.2025 tarih ve 2019/432 esas, 2025/184 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Muhammed ve Hatice oğlu, 01/01/1992 HALEP doğumlu sanık AGİT MUHAMMED ALİ hakkında; 27/12/2016 tarihli eylem yönününden atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulandığından sanığın 5271 sayılı CMK'nın 231/8. maddesi gereği BEŞ (5) YIL SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verildiği, 11/03/2020 tarihli eylem yönününden üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 05.05.2025

Basın No: ILN02217996

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