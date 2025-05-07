T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/471 Esas

KARAR NO : 2025/42

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2025 tarihli ilamı ile SSÇ ler Birgül Tanrısever, İrem Gülçiçek Özer ve Azra Küçükboyacı hakkında neticeten 3 er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Masoud ve Fatma kızı, 1997 Cezayir doğumlu müşteki Nacera OUTOUAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 30/04/2025

Basın No: ILN02218041

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