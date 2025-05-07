T.C.

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.45356177-2019/458-Ceza Dava Dosyası

05.05.2025

Konu:

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2024 tarihli ilamı ile 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Jalolovna ve Sabıha kızı, 1987 doğumlu, Gulbakhor RADJABOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

05/05/2025

Basın No: ILN02218119

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