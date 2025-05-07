İLAN

T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/195 Esas

DAVACILAR: 1- HÜSEYİN GÜREL-52612429168 - Karamehmet Mah. Emin Dede Cad. No:39/4

Ergene/ TEKİRDAĞ

2- NURİN GÜREL-52609429232 - Karamehmet Mah. Emin Dede Cad. No:39 İç

Kapı No:4 Ergene/ TEKİRDAĞ

3- OSMAN GÜREL-52603429450 - Karamehmet Mah. Emin Dede Cad. No:39/4

Ergene/ TEKİRDAĞ

VEKİLİ: Av. ERTAN ARSLAN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;

Davacılar vekili dilekçesi ile; davacıların Tekirdağ ili Ergene İlçesi, Karamehmet Köyü, 22 ada 33 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların sahibi ve bu taşınmazların öteden beri yaklaşık 70 yıldır murisleri ile birlikte zilyedi olduğunu, taşınmazın tapu kaydında ve beyanlar hanesi üzerindeki muhdesatların müvekkillerine ait olduğuna ilişkin beyan bulunduğunu beyanla dava konusu taşınmazın mevcut tapu kaydının iptali ile davacılar adına müsavi hisse ile tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2020/195 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02218225

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