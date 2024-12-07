T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1114 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1998 ada 153 parselde kayıtlı, 80/2720 arsa pay/payda, 888,55 m2 yüzölçümlü, A Blok A Giriş zemin kat (1) b.b. no.lu "mesken" nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir. Adres: Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi No: 18B Seyfi Demirsoy Apartmanı A Giriş K: Zemin İşyeri: 1 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Bu parsel aleyhine İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü lehine beyannamede gösterilen kısımda süresiz irtifak hakkı vardır. (28/02/1979 Tarih ve 1950 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 13:33

04/12/2024

Merve AYDIN

İcra Müdür Yardımcısı

116691

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02135787

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