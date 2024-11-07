İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/227 Esas

DAVALILAR : 1- İSMAİL DOĞAN Yenipınar Köyü Darende/ MALATYA

Davacı Denge Varlık Yönetim A.ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; T. Ekonomik Bankası A.Ş. İle davalı borçlu İsmail Doğan arasında kredi sözleşmesi imzalandığını, ancak borcunu ödemediği ve İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2022/25862 Esas sayılı doyası ile takip başlatıldığını, ancak davacıya temlik edildiğini, her türlü alacak ile ilgili haklarının T. Ekonomik Bankası A.Ş.'e geçtiğini, ancak çıkılan hacizlerde hacze kabil mal bulunmadığını, davalı borçlunun İstanbul, Küçükçekmece, Cumhuriyet Mah. 198 parsel sayılı taşınmazının Menekşe Doğan'a devrettiğini belirterek dava konusu taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmasını, Menekşe Doğan'a hakkında tasarrufun iptaline, taşınmaz üzerinde cebri icra yetkesi verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

"İş bu dava dilekçenin ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz; aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız; 6100 Sayılı Kanunun 122 ve 128. maddeleri gereğince ihtar olunur."

Basın No: ILN02116812

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