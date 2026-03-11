Allah'ın 99 ismi: İnsanlığın ahlak rehberi

On bir ayın sultanı Ramazan, manevi atmosferiyle gönülleri kuşatırken Müslümanlar için ahlakın ve merhametin daha da önem kazandığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. İslam inancında Allah'ın 99 güzel ismi olarak bilinen Esmâü'l-Hüsnâ, sadece zikredilen kavramlar değil aynı zamanda insanın hayatına yön veren ahlaki değerleri de içinde barındırıyor.

İslam alimleri, Esmâü'l-Hüsnâ'da yer alan "Er-Rahman", "Er-Rahim", "El-Adl" ve "El-Halim" gibi isimlerin insanlara merhametli, adaletli ve sabırlı olmayı öğrettiğini belirtiyor. Manevi iklimin yoğun şekilde yaşandığı bu günlerde, Müslümanlar hem nefis terbiyesi hem de toplumsal dayanışma açısından önemli bir fırsat yakalıyor.

A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında "Sonsuz olan varlığın 99 ismi olmasını nasıl anlamalıyız?" konusu masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli önemli değerlendirmelerde bulundu.