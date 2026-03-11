Allah'ın 99 ismi: İnsanlığın ahlak rehberi
On bir ayın sultanı Ramazan’da manevi atmosfer güçlenirken, İslam’da Allah’ın 99 güzel ismi olan Esmâü'l-Hüsnâ’nın insan hayatındaki ahlaki karşılığı bir kez daha gündeme geliyor. A Haber’de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında Allah'ın 99 ismi ele alınırken Prof. Dr. Ekrem Demirli, Allah’ın isimlerinin insan için merhamet, adalet ve cömertlik gibi ahlaki ilkeleri temsil ettiğini belirtti.
On bir ayın sultanı Ramazan, manevi atmosferiyle gönülleri kuşatırken Müslümanlar için ahlakın ve merhametin daha da önem kazandığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. İslam inancında Allah'ın 99 güzel ismi olarak bilinen Esmâü'l-Hüsnâ, sadece zikredilen kavramlar değil aynı zamanda insanın hayatına yön veren ahlaki değerleri de içinde barındırıyor.
İslam alimleri, Esmâü'l-Hüsnâ'da yer alan "Er-Rahman", "Er-Rahim", "El-Adl" ve "El-Halim" gibi isimlerin insanlara merhametli, adaletli ve sabırlı olmayı öğrettiğini belirtiyor. Manevi iklimin yoğun şekilde yaşandığı bu günlerde, Müslümanlar hem nefis terbiyesi hem de toplumsal dayanışma açısından önemli bir fırsat yakalıyor.
A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında "Sonsuz olan varlığın 99 ismi olmasını nasıl anlamalıyız?" konusu masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli önemli değerlendirmelerde bulundu.
"ALLAH'IN İSİMLERİ İNSAN İÇİN AHLAK İLKELERİDİR"
Allah'ın isimlerinin sadece birer hitap olmadığını, her birinin bir ahlaki karşılığı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Allah'ın 99 ismi insan bakımından ahlak ilkeleridir. Yani Allah'ın esmasının her biri bir ahlak taşır. Mesela Allah Rahman ise bunun insandaki karşılığı rahmet ya da merhamettir. Allah Kerim ise bu, yaratılış aleminde ikram olarak, insan davranışında ise kerem olarak ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. Ahlakın aslında yaratıcıya giden bir yol olduğunu savunan Demirli, "Biz ahlak ile Allah'a gideriz" sözleriyle konunun manevi derinliğine dikkat çekti.
"MEKARİM-İ AHLAK" NE ANLAMA GELİYOR?
Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde geçen "Makarim-i Ahlak" kavramına açıklık getiren Demirli, "Makarim-i ahlak demek insanlık değerleri demektir. Mekarim burada en güçlü olanlar, yani en değerli, en kıymetli olanlardır. Her toplumun kendine göre bir ahlakı vardır; kapitalist toplumun, burjuva sınıfının veya aristokratların... Ancak mekarim, dinlerden veya yüksek düşüncelerden gelen en yüce değerleri temsil eder" ifadelerini kullandı.