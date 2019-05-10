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Hollanda'da "Cami Meydanı"nda sokak iftarı

RAMAZAN
Giriş Tarihi: 11.05.2019 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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HOLLANDA'DA CAMİ MEYDANINDA SOKAK İFTARI

’nın Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından düzenlenen sokak iftarına yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

İftar programına, Hollandalı semt sakinleri ve aileleri ile Denk Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk, Utrecht Polis Teşkilatı, savcılık, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de iştirak etti.

Dışarıda okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide topluca akşam namazı kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı, cumartesi günü tekrar düzenlenecek.



Kaynak: AA

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