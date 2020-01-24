Müşteri dijitalleşiyor bankalar da oraya gidiyor

Bankalar ve finans kurumları müşterilerinin dijitalleşme hızına yetişmek için tüm gücünü bu alana kaydırıyor. Uzmanlar, yakın gelecekte tüm finansal hizmetlerin şubesiz ve personelsiz dijital bankalardan yapılır hale geleceğini belirtiyor.

BDDK verilerine göre Türkiye'de 65 milyonun üzerinde mobil bankacılık kullanan müşteri bulunuyor. Mobil cihazlar üzerinde yapılan işlemler internet bankacılığını geçmiş durumda. Bu nedenle tüm finans sektörü geleceğe dijital ortamda yapılanarak hazırlanıyor. Hem finansal teknoloji üreten şirketler hem de finans kurumları tüm hızıyla teknolojik altyapıya yöneldiler. Bu alandaki son gelişmeler, A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans Programı'nda Şafak Tükle Uysal'ın konukları Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ve Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar'ın katılımlarıyla masaya yatırıldı. Dünyanın giderek dijitalleştiği bugünlerde teknoloji şirketlerinin de bu taleplere yönelik çözümler ürettiğini belirten Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, özellikle finans sektörüyle yoğun olarak çalıştıklarını söyledi. Uyar, "Elimizdeki platformla bir bankanın yazılım ve altyapı anlamında uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. En az 3 ay içinde anahtar teslim banka kurabiliyoruz" dedi.

24 SAAT BANKACILIK HİZMETİ

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ise teknolojinin günümüzde pek çok şeyi değiştirdiğini belirterek, "Bu bankacılık tarafından çok daha fazla hissediliyor. Bankacılık her şeyi kendisi yapması durumunda hız ve maliyet açısından arzu edilen sonuçlar ortaya çıkmayabiliyor. İşte burada teknoloji şirketleri devreye giriyor. Teknoloji tabanlı olan bütün işleri yapabiliyoruz. Biz banka olarak ciddi anlamda fintechlerle işbirliği yaptık. Ayrıca biz ve diğer bankalar PTT ile çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. PTT'nin altyapısını kullanıyoruz. Bu tür ortak çalışmalar artacak" dedi. Yeni teknolojik gelişmelerin katılım bankalarını olumlu etkilediğini söyleyen Altundağ, "Bizim çok farklı fon kullandırma metodolojilerimiz var. Bir banka fon kullandırırken hesabınıza alacağını hemen geçer. Bizdeyse bu farklıydı. Dijital gelişmeler sonrasında bunları çabucak yapabiliyoruz. Tüm çalışmalar tek merkezde toplayarak rekabet eder hale geldik. Bu da pastadan aldığımız payı etkileyecek" diye konuştu. Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar da, Finans sektörü finteklerle hem rekabet hem de işbirliği yaptığını söyledi. Bütün bankalar dijitalleşmek zorunda olduğunu ve bunu yapamayanın pazar kaybettiğini belirten Uyar, "Bütün teknoloji şirketleri ve finans şirketleri, müşteri neredeyse oraya gitmesi gerekiyor. E-ticaret şirketleriyle müşterileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Müşteri eğer gece ikide alışveriş yapıyorsa ve ona o anda kredi gerekiyorsa, bunu sağlarsanız o kişi müşteriniz haline geliyor. Yoksa başka bir rakibinizden alışveriş yapabiliyor. Bunun dışında dijtalleşme inanılmaz bir çarpan hayatımıza sokuyor. Örneğin faktoring firması yapılan bir 'çek gönder' uygulaması var. Bununla daha önceden fiziki olarak gönderilen çeklerin fotoğrafını çekip bunu mobil uygulama ile gönderip yarım saat içinde çekinizi işleme aldırabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

REGÜLASYONLAR BANKALARIN HIZINA UYUM SAĞLAMALI

Dijitalleşmenin hangi aşamaya geldiğin anlatan Hasan Altundağ, ise şu anda Almanya'da şubesiz bankacılık hizmeti verdiklerini söyledi. Altundağ şöyle konuştu: "bu hizmetimiz yakında kıta Avrupası'na yayılacak. Bundesbank'ın lisansıyla çalışan Solaris'in altyapısını kullanıyoruz. Ortada şube yok. Genel müdür bile yok. Ama tüm hizmetleri veren banka var. Çok da başarılı gidiyor. Bir yılda 15 bin müşteriye ulaştık." Bankacılık işlemlerinin mobile kaydığını söyleyen Altundağ, "Türkiye'de bankaların 65 milyonun üzerinde mobil müşterisi var. Regülasyonların da bize uygun ilerlemesi lazım. Müşteri hesabının açılmasında ıslak imza almak zorundayım. Halbuki ben şu anda öyle bir aşamaya geldim ki uzaktan kolay bir şekilde müşteri alabiliyorum. Ama şu anki kurallara göre yeni hesap açılışlarında müşteriyi şubeye davet etmek zorunda kalıyorum. Bu nedenle sektörün hem altyapısı hem de regülasyonları aynı hızla gitmeli" şeklinde konuştu.