Yeni düzenlemeler online perakendeyi yüzde 35 büyütür

PayU Türkiye Kurucu Ortağı Emre Güzer ve FLO Mağazacılık E-Ticaret, Bilgi ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çalışkan, E-ticaret ve perakendede yeni ödeme sistemi uygulamalarıyla ilgili aPara’da Şafak Tükle’nin sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ödeme sistemlerini klasik bankacılığın ötesine genişleten yeni düzenlemeler online perakende sektörünü büyütecek. 2020'de devreye girecek yeni uygulamalarla sektörün yüzde 35'in üzerinde büyümesi hedefleniyor. Alışverişin internet üzerinden zaman ve mekana bağlı kalmadan yapılabilmesi devamında ödeme sistemlerinin de buna uyumlu hale getirilmesini zorunlu tuttu. İnternet üzerinden yapılan ödemeler, alışverişler konusundaki yeni düzenleme de, hem perakende sektörünü hem de yeni nesil ödeme hizmeti veren şirketlerin önünü açtı.

Sektörün uzmanları aPara'da Şafak Tükle'nin sunduğu programda bilgi verdi. Programa PayU Türkiye Kurucu Ortağı Emre Güzer ve FLO Mağazacılık E-Ticaret, Bilgi ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çalışkan katıldı. Yeni düzenlemelerin ödeme sistemlerini hızlandırdığı ve tüketici dostu haline getirdiği söyleyen PayU Türkiye Kurucu Ortağı Emre Güzer, rügülasyonların bu alandaki tüm tarafların önünde yeni ufuklar açtığını söyledi. Açık banka (open banking) sistemiyle kullanıcıların bütün bankalardaki hesaplarına ulaşabildiklerini söyleyen Emre Güzer, "Siz artık uygulamadaki varlıklarım sekmesine tıkladığınızda tüm bankalardaki hesaplarınıza ulaşabileceksiniz. Ayrıca buradan bir de para transferi kolaylığı geliyor" diye konuştu.

Yeni nesil ödeme sistemleri şirketlerinin yıllardır bu alanda komisyonculuktan yaptığını ancak yeni nesil ödeme şirketlerine verilen lisans ile ödeme komisyonculuğundan çıkıp, gerçek zamanlı kredi veren kuruluşlar haline gelineceği belirten Güzer, "İnternete bağlı 40 milyon kullanıcı var. Bu lisansın bize açtığı kapı 2020'de ödeme komisyonculuğu bırakıp artık bunun bir sonraki adımı gerçek zamanlı (real time) kredi olacak. Yepyeni şeyler hayatımıza giriyor. Bütün bu gelişmelerin ışığında online perakendede yüzde 35'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

QR KOD ÖN PLANA ÇIKACAK

FLO Mağazacılık E-Ticaret, Bilgi ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çalışkan ise ödeme sistemleri ve teknolojinin gelişiminin tüketici alışkanlıklarının tamamını değiştirdiğini söyledi. Çalışkan, "Yeni regülasyonlarla müşterinin de izni varsa bankadaki hesabından direk para çekmek mümkün olacak. QR kod bence biraz daha ön plana çıkacak. Hem QR koda yüklenmiş bakiye ile bir fiziksel mağazadan alışveriş yapmak, hem de mobil postla hiç kuyruk beklemeden ödeme yapabilmek mümkün olacak" diye konuştu. Y ve Z kuşaklarının artık tüm işlemleri mobilde yapmak istediklerini belirten Çalışkan, şöyle devam etti: "Yeni nesillerin en büyük beklentisi hız. Mobilde yeni uygulamalar geliştirme konusunda sektörün gelişmesi gerekiyor. Yeni nesil istediği mağazadan istediği saatte alışveriş yapmak ve bunların istediği yere getirilmesini istiyor."

E-İHRACAT BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR

Yeni nesil ödeme sistemlerinin ihracat ve ithalatta da yeni ufuklar açtığını vurgulayan Emre Güzer, Türkiye'nin, dünyada 994 milyar dolara ulaşan e-ihracat potansiyelinden daha çok pay alması için şirketleri bu alana yönelmesi gerektiğini vurguladı. Güzer, "Bizlerin artık e-ihracat yapıyor olması lazım.

Buralara daha çok nasıl satış yaparız diye konuşuyoruz. E-ihracat yapmak için hedef birkaç ülke seçip oralara satış yapmanın yolunu aramamız lazım. Bu pazardan pay almamız lazım. Ticaretimizi regülasyonlarla korumaktan ziyade biz yurtdışına daha çok satış yapmanın yollarını aramamız gerekiyor" diye konuştu.

YÜKSEK NAVLUN SIKINTI YARATIYOR

Türkıye'de ödeme sistemleri konusunda yapılan düzenlemelerle daha çok müşterinin online perakendeye kaymasını beklediklerini söyleyen Çalışkan, online alışverişlerde kredi kartı numarasını vermek istemeyen bir kesimin olduğunu bu çekincenin de yeni nesil ödeme sistemleriyle ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Şirket olarak bu gelişmelerin farkında olarak strateji geliştirdiklerini de anlatan Çalışkan, FLO Mağazacılık konuyu iki boyutta ele aldıklarını söyledi. Çalışkan, "Cross border dediğimiz Türkiye'den diğer ülkelere tedarik etme modeli olan e-ihracat yöntemini kullanıyoruz. Bunun önündeki en önemli engellerden bir tanesi yüksek navlun maliyetleri. Konu üzerine çalışılıyor. Bir diğer model de ülkelerde lokal anlamda pazarlama organizasyonları kurup bu ülkelere ihracat yapılması. Biz şirket olarak hem bulunduğumuz hem de yeni gireceğimiz pazarlarda fiziksel mağazaların yanı sıra online siteler de açarak beraber girme stratejisi uyguluyoruz ve 2020'de bu konuda önemli bir mesafe kaydetmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.