Girişimcilik ekosistemi emekleme dönemini tamamladı

Ekonomide başlayan düzelme, girişim sermayesi yatırım fonlarını da etkileyecek. Sadece 2 ayda 17 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken, 2020-2023 arasında çok hızlı büyüme bekleniyor.

Türkiye girişimcilik eko sistemi yeni bir çıkış dalgasına hazırlanıyor. Son verilere göre, ülkemizdeki yatırımların sayısı her geçen gün artıyor. 2010'da 7 olan melek yatırımcı sayısı her yıl düzenli olarak yükselerek 2018'de 471'e ulaştı. Girişim sermayesi yatırım fonları, melek yatırımcılar ve melek yatırım ağları 2017'de toplam 112.2 milyon dolar yatırım yaptı. 2018 ve 2019 fonların kapanış dönemleri olması nedeniyle biraz düşüş yaşansa da 2020 hazırlıkları başladı. Sadece son 2 ayda 17 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Dünya devlerinin işbirliği için kapısını çaldığı bu yeni nesil girişimler, bilgi ve teknoloji ihracatının yanı sıra yurtiçinde de nitelikli istihdama büyük katkı sunuyor.

2 AYDA 17 MİLYON DOLAR GİRİŞ

Konuyla ilgili ayrıntılar Şafak Tükle'nin aPara'da sunduğu Teknoloji ve Finans Programı'nda masaya yatırıldı. Dgpays Genel Müdürü Hasan Kaya ve Startup swatch Kurucu Ortağı İhsan Elgin'in konuk olduğu programda girişimcilik ekosisteminin geleceği konuşuldu. Çok önemli fonların yatırıma hazırlandığı bilgisini paylaşan İhsan Elgin, "Sadece son 2 ayda 17 milyon dolarlık fon girişi yaşandı. Bu da ivmenin tekrar yukarıya döndüğünü gösteriyor" dedi. Elgin şunları kaydetti: "2018 ve 2019 fonların kapanış dönemlerini olması

nedeniyle biraz düşüş yaşandı. Şimdi 2020'de çok hızlı bir büyüme bekliyoruz. Aslında bunun bir nedeni de girişimcilik ekosisteminin emekleme dönemini bitirmiş olması. 2020 ile 2023 arasında çok ciddi bir büyüme yaşanması bekleniyor. Birçok fon şimdiden nereye yatırım yapacağını araştırmaya başladı. Ekonomide düzelme yaşanıyor. Bunun çıkış dalgasını yakalamak isteyen yabancılar, yeni duruma hazırlanıyor. Şirketler ve kurumlar da yeni süreçte aktif rol alacak. Zira çok yönlü rekabet baskısının arttığı, teknolojik ve davranışsal değişimin çok hızlandığı bu yeni dönemde, kurucu gibi düşünme ve davranma kabiliyetini yeniden kazanmak ve tasarlamak zorunda."

ÇARPAN SAYISI KATLANACAK

"Regülatörler ve kamunun desteği de ciddi bir motivasyon sağlıyor" diyen Dgpays Genel Müdürü Hasan Kaya ise, şöyle konuştu: "Dijital ofis kuruldu ve devletin en tepesinden bu süreç destekleniyor. Yeni oyuncuların girmesine paralel açık bankacılığın da gelişmesiyle çıkış hızlanacak. Ayrıca son yıllarda daha küçük yatırımlar söz konusu idi. 2020'den sonraki beklentimiz büyük grupların ve hatta kurumların da bu işe girmesi olacak. Bu da çarpan kat sayısını ciddi oranda artıracak. Özetlemek gerekirse fonların Türkiye'deki ilk turuydu ve geri dönüş alınmaya başlandı. İkinci tur çok daha verimli olacak