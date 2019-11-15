15 Kasım 2019, Cuma
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Türkiye’nin yeni nesil ödeme platformu Paycell

PAYCELL İLE TEKNOLOJİ VE FİNANS
Giriş Tarihi: 15.11.2019
TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL ÖDEME PLATFORMU PAYCELL

banka hesabı olsun olmasın herkese finansal hizmetlere ulaşma imkanı veriyor. Artık ödemelerinizi paycell ile hesap açmaya bile gerek olmadan kolayca yapabilirsiniz. Paycell ile tanışmak için hemen paycell uygulamasını indirin ve güvenle kullanın.

banka hesabı olsun olmasın herkese finansal hizmetlere ulaşma imkanı veriyor. Artık ödemelerinizi paycell ile hesap açmaya bile gerek olmadan kolayca yapabilirsiniz. Paycell ile tanışmak için hemen paycell uygulamasını indirin ve güvenle kullanın.

Türkiye’nin yeni nesil ödeme platformu Paycell TÜRKİYE’NİN YENİ NESİL ÖDEME PLATFORMU PAYCELL

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