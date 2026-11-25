Başkan Erdoğan Beştepe’de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu: “Öğretmene Saygı Gecesi”nde renkli anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlere Saygı Gecesi’nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektiren Erdoğan, başarılı performanslarından dolayı gençleri tebrik etti. Gecede Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar” şiiri seslendirilirken, Erdoğan’ın performansın ardından söylediği “Maşallah” sözü dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programında, "Kim Var?" isimli müzik ve tiyatro gösterisini sunan güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. A Haber ekranlarına taşınan görüntülere göre öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" şiirinden bir bölümü şarkı şeklinde söyleyen öğrenciyi de "Maşallah" diyerek sevdi.
BEŞTEPE'DE "KİM VAR?" GÖSTERİSİNİN ARDINDAN SAMİMİ BULUŞMA
Dün akşam 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programı renkli anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sanat yönetmenliğinde sergilenen "Kim Var?" isimli müzik ve tiyatro gösterisini gerçekleştiren güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle buluştu. Aralarında öğretmenlerinin de bulunduğu oldukça kalabalık bir öğrenci kadrosuyla bir araya gelen Erdoğan, her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Dün akşam kayda geçen bu keyifli görüntüler, A Haber ekranlarına taşındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK: "ÇOK BAŞARILIYDINIZ, SÜPER"
Öğrencilerin yanına giderek hallerini hatırlarını soran Başkan Erdoğan, "Nasılsınız çocuklar?" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden "İyiyiz" yanıtını alan Erdoğan, sergiledikleri performans nedeniyle gençleri kutlayarak, "Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılıydınız. Süper." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Öğrenciler ise Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerine, "Çok teşekkür ederiz." sözleriyle karşılık verdi. Fotoğraf çekimleri sırasında öğretmenlerin de yer alması için düzenlemeler yapılırken, sohbet anları kameralara yansıdı.
"KALDIRIMLAR" ŞİİRİNİ ŞARKI OLARAK SESLENDİREN ÖĞRENCİYE "MAŞALLAH" SEVGİSİ
Buluşmada güzel sanatlar lisesi öğrencisinin Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" şiirinden bir bölümü şarkı şeklinde seslendirdiği anlar büyük beğeni topladı. "Kaldırımlar, kaldırımlar, kaldırımlar; çilekeş yalnızların annesi", "İçimde yaşamış bir insan", "Duyulur ses kesilince sesi" ve "İçimde uzayan bir insan" dizelerinin şarkı olarak söylendiği performans, salondan yoğun alkış aldı. Şiirden bir bölümü şarkı şeklinde söyleyen öğrenciyi sevgiyle tebrik eden Başkan Erdoğan, "Maşallah." ifadelerini kullandı.