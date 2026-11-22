Washington-Pekin-Moskova aynı masada! Zirve neden “2. Yalta Konferansı”na benzetiliyor?
Dünya siyasetinin üç süper gücü Çin'de aynı masada buluşarak tarihi bir zirveye imza attı. Trump, Şi Cinping ve Vladimir Putin'in bir araya gelmesi, küresel güç dengelerinin yeniden şekillenebileceği tartışmalarını beraberinde getirdi. A Haber ekranlarında yayınlanan 3 Dakika yayınında değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Dr. Ayhan Sarı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, nükleer silahlardan Ukrayna ve İran krizine, Hürmüz Boğazı'ndan olası yeni nüfuz alanlarına kadar kritik başlıkları masaya yatırdı. Peki, tarihi zirve neden 1945'te dünyanın siyasi haritasını değiştiren Yalta Konferansı'na benzetiliyor? İşte üçlü zirvenin perde arkası ve uzmanların dikkat çeken değerlendirmeleri…
Dünya siyasetinin en güçlü üç ismi Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinping, Çin'de aynı masada buluştu. Tarihi zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İran-ABD gerilimine, Hürmüz Boğazı'ndan küresel ekonomik çıkarlara kadar dünyanın geleceğini belirleyebilecek kritik başlıklar gündeme geldi. Peki Washington, Moskova ve Pekin arasında nasıl bir pazarlık yürütülüyor?
KÜRESEL DENGELERİ SARSAN TARİHİ BULUŞMA
Zirvenin önemini ve gündemin sıcak başlıklarını değerlendiren A Haber Program Editörü Merve Aktaş, dünya siyasetinin üç güçlü isminin ilk kez Çin'de aynı masada buluştuğunu belirterek, "Trump, Şi Cinping ve Putin'in tarihi zirvesinde küresel dengeleri yakından ilgilendiren başlıklar öne çıktı. Nükleer silahların sınırlandırılmasından İran Savaşı'na, Ukrayna cephesinden ekonomik çıkarlara kadar birçok kritik konu gündemdeydi. Peki bu üçlü buluşma dünyaya nasıl bir mesaj verdi?" sözleriyle gelişmeleri aktardı.
LİDERLERİN PAZARLIK MASASINDAKİ TAVİZ VE TALEP STRATEJİLERİ
Masadaki stratejik dengeleri ve liderlerin karşılıklı hamlelerini analiz eden Siyaset Bilimci Dr. Ayhan Sarı, "Ben bu masada daha çok Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, İran-ABD Savaşı'nın konuşulduğunu ve burada paydaşların, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın kendi istediklerini almaya çalışacaklarını düşünüyorum. Mesela Rusya, Putin Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya desteği kesmesini isteyebilir. Karşılığında mesela İran'a verdiği desteği keseceğinin sözünü verebilir. Çin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'la anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapabilir. Amerika Birleşik Devletleri de Hürmüz Boğazı konusunda, İran konusunda farklı tavizler vererek mesela Rusya'ya Ukrayna konusunda taviz vererek, Çin'e tarifeler, vergiler konusunda taviz vererek İran'ın yalnızlaştırılması konusunda taleplerde bulunabilir" ifadelerini kullandı.
81 YIL SONRA YENİDEN: İKİNCİ YALTA KONFERANSI MI?
Tarihi buluşmanın geçmişteki güç dengeleriyle olan benzerliğine dikkat çeken A Haber Program Editörü Merve Aktaş, üç liderin aynı masada buluşmasının dünya düzenini değiştiren Yalta Konferansı'nı yeniden gündeme taşıdığını ifade ederek, "1945'te alınan kararlar savaş sonrası Avrupa'nın haritasını ve küresel güç dengelerini şekillendirmişti. Bugün yapılan Yalta benzetmesi ise yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki 81 yıl önce Yalta'da neler değişti? Dünya nasıl yeniden şekillendi?" sorusuyla tartışmanın boyutunu derinleştirdi.
DÜNYANIN YENİDEN PAYLAŞIMI VE DEĞİŞEN AKTÖRLER
Yalta Konferansı ile bugünkü üçlü zirve arasındaki paralellikleri ve etki alanlarını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği savaştan sonra dünya nasıl şekillenecek, bunu bugünkü de çatışmaların merkezi olan Kırım Yarımadası'nın Yalta şehrinde oturup görüştüler bir hafta boyunca. Burada önemli kararlar çıktı. Çıkan kararlar 1991'e kadar 45 sene dünyanın iki bloklu sistemle, 'Soğuk Savaş' denen bir savaşın içine girmesine neden oldu. Üçlü zirve ikinci bir Yalta Konferansı, ikinci bir Yalta zirvesi, yeniden dünyanın paylaşımı. Bu sefer bu paylaşımda İngiltere yok, İngiltere'nin yerine yükselen ekonomik güç olan Çin var. Göreceğiz burada. İşte Pasifik tarafı, Asya-Pasifik tarafı Çin'e muhtemelen bırakılacaktır. Bir kısmını, kuzeyini Amerika Birleşik Devletleri alacaktır. Avrupa'nın doğusunda özellikle Ukrayna'da, Polonya'da ve Baltıklar'da Rusya Federasyonu'nun ağırlığını Amerika tanıyacaktır. Amerika da Amerika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde ve Grönland tarafı yani Arktik Denizi'ndeki hakimiyetini pekiştirecektir. İkinci bir Yalta Konferansı ikinci bir dünya paylaşımıdır. Gene üç büyük güç ama burada İngiltere artık güç olmaktan çıkmış, yerine Çin gelmiştir" ifadelerini kullandı.