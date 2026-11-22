Dünya siyasetinin en güçlü üç ismi Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinping, Çin'de aynı masada buluştu. Tarihi zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İran-ABD gerilimine, Hürmüz Boğazı'ndan küresel ekonomik çıkarlara kadar dünyanın geleceğini belirleyebilecek kritik başlıklar gündeme geldi. Peki Washington, Moskova ve Pekin arasında nasıl bir pazarlık yürütülüyor?

KÜRESEL DENGELERİ SARSAN TARİHİ BULUŞMA

Zirvenin önemini ve gündemin sıcak başlıklarını değerlendiren A Haber Program Editörü Merve Aktaş, dünya siyasetinin üç güçlü isminin ilk kez Çin'de aynı masada buluştuğunu belirterek, "Trump, Şi Cinping ve Putin'in tarihi zirvesinde küresel dengeleri yakından ilgilendiren başlıklar öne çıktı. Nükleer silahların sınırlandırılmasından İran Savaşı'na, Ukrayna cephesinden ekonomik çıkarlara kadar birçok kritik konu gündemdeydi. Peki bu üçlü buluşma dünyaya nasıl bir mesaj verdi?" sözleriyle gelişmeleri aktardı.