Yeni Parti'nin ilk kurultayında geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'in, geçmişteki "Gemileri yaktık, dönecek halim yok" açıklamalarına rağmen kurultay kürsüsünden "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" çıkışında bulunması siyasette yeni bir çelişki tartışması başlattı. Canlı yayında Özgür Özel'in birbiriyle taban tabana zıt beyanlarını mercek altına alan Hukukçu-Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, seçmenin bu tezat söylemler karşısında güven bunalımı yaşayacağını vurgulayarak, "İllüzyonist ya da sihirbaz değilsiniz, siyasetçisiniz. İllüzyon yapmayın, geçmişe dönmeyip yol yürüyün" uyarısında bulundu.

Özgür Özel, hafta sonu gerçekleştirilen Yeni Parti kurultayında geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kurultayın ilk gününde açıklamalarda bulunan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin yaptığı "geri alacağız" açıklamasını değerlendiren Hukukçu-Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber'de konuştu.

ÖNCE "DÖNÜŞ YOK" ŞİMDİ "GERİ ALACAĞIZ" MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi ve hafta sonu kurultayını tamamlayıp Parti Meclisi'ni belirleyen Yeni Parti eksenindeki gelişmeleri aktaran program sunucusu, Özgür Özel'in oyunu kullandıktan sonra sarf ettiği, "Önce Türkiye'yi, sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" şeklindeki sözlerini hatırlattı. Özel'in siyasi rotasındaki tezatları kronolojik olarak sıralayan sunucu; Özel'in 28 Temmuz 2026'da "Yaktık gemileri, dönüş yok artık geri" dediğini, 31 Ağustos 2026'da, "Dönecek halim yok" sözleriyle CHP defterini kapattığını duyurduğunu ve 9 Eylül 2026'da ise, "Kurumsal olarak Yeni Parti'deyiz, dönüp de arkaya bakmıyoruz" açıklamasını yaptığını belirtti. 14 Kasım'daki kurultayda dile getirilen "CHP'yi geri alacağız" mesajının gerçekte bir geri dönüş planı mı yoksa başka bir strateji mi barındırdığı sorusu uzman isme yöneltildi.

"HEM GEMİLERİ YAKIP HEM KÖPRÜ KURAMAZSINIZ"

Yeni Parti'nin ilk kurultayının hayırlı olmasını dileyen Hukukçu-Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Türk siyasi hayatında demokrasinin önemine değinerek milletin 15 Temmuz hain darbe girişiminde cumhuriyete ve demokrasiye nasıl sahip çıktığının altını çizdi. Özgür Özel'in söylem değişikliklerini analiz eden Doç. Dr. Orallı, "'Yaktık gemileri' ne demek? Bir sefer lügatı aslında. Sefere çıkarsınız, varmak istediğiniz yeni bir coğrafyaya gelirsiniz gemilerle, sonra gemileri yakarsınız ki kimse bir daha geri dönemesin. Fetih mantığı vardır; menzile ulaşacağız, dönüş yok demektir. Şimdi burada 28 Temmuz'da 'Dönüş yok' deyip, aradan geçen dört ay bile olmamışken 'Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri alacağız' dediğinizde... E gemiler yandı. O zaman bir köprü kurmak icap edecek herhalde. Burada bir köprü girişimi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki bagajları ve Anadolu'dan arzu edilen oyu alamama kodları sebebiyle yeni bir yola çıkıldığının açıklandığını anımsatan Doç. Dr. Orallı, "Yeni partisin, niye hâlâ bunu söylüyorsun? Bu bir problem, bunu seçmen sormaz mı? Bir yandan haklı olarak Anadolu'dan, Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Karadeniz'den güçlü bir oy alacağım iddiasıyla yola çıkıyorsunuz. Yeni diyorsunuz. Ben bir gömlek değiştirdim, yürümem lazım dedikten hemen sonra kurultay günü 'Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kazanacağız' dediğiniz zaman seçmen der ki; 'Özgür Bey, hani yeniydik? Hani yeni söylemler geliştiriyordunuz? Hani daha Batıcıyız, bagajları atmıştık, ne yaptık?' diye sorar" sözleriyle durumu aktardı.

"AMACI CHP'NİN KALAN TÜM OYUNU ALMAK"

Program sunucusunun, Özgür Özel'in bu açıklamaları öfkeyle mi yaptığı ve "Biz ayrıldık ama CHP'yi de size yar etmeyeceğiz" mesajı mı vermek istediği yönündeki sorusu üzerine değerlendirmelerine devam eden Doç. Dr. Orallı, Özel'in asıl maksadına işaret etti. Doç. Dr. Orallı, "Bir tane amacı var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda sahip olduğu oy yüzde kaçsa onu da almak istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mümkünse bir iki puanda kalsın, elindeki 10-20 kaçsa ben alayım; hepsi Yeni Parti ile beraber önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar gitsin. Bunu istiyor" şeklinde konuştu.

Program sunucusunun araya girerek, Zeynel Emre'nin "Cumhuriyet Halk Partisi fiilen kapanmıştır" sözlerini hatırlatması ve partinin Atatürkçü çizgiden uzaklaştığı iddialarını aktarması üzerine Doç. Dr. Orallı, yeni kurulmuş bir partinin sürekli geriye bakarak yol alamayacağını belirtti.

"PARTİNİZİ KURDUNUZ, GEÇMİŞE TAKILIP KALAMAZSINIZ!"

Yeni bir hareketin geçmişin prangalarından kurtulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Gerek var mı? Yeni bir parti kurmuşsunuz, temiz bir sayfa açmışsınız, yeni bir logonuz var, 'Yeni' yazıyor, çizgi çekmişsiniz. O çizginin de herhalde bir anlamı vardır. O zaman ben bu saatten sonra, her attığım adımdan sonra dönüp de 'Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aslında bırakmadan...' derseniz böyle yürüyemezsiniz. O zaman ister istemez o belden bağlanmış oluyorsun, ileri adım atamıyorsun" değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e danışmanlarının da benzer uyarılarda bulunmuş olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Orallı, "Özgür Bey'e muhakkak danışmanları bunu söylüyordur; 'Artık şunu söyleme. Yeni bir parti kurmuşsun, burada yol yürü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptığı hatalar varsa bak onlardan da arınmışsın.' Bu cümle belki de anlık bir heyecan. Özgür Bey kurultaylarda çok uzun uzun konuşmayı seviyor, hızlı konuşuyor, arada bunları da söylüyor ama buna gerek yok" dedi.

"SİHİRBAZ DEĞİLSİNİZ, İLİZYON YAPMAYIN"

Sözlerin bağlayıcılığına dikkat çeken Orallı, "'Söz sizin ağzınızdan çıkmadan siz o söze hakimsiniz, söz ağzınızdan çıktığında o söz size hakim' derler. O zaman soruyorum: 28 Temmuz'daki Sayın Özgür Özel mi, 14 Kasım'daki Sayın Özgür Özel mi? Seçmen kime oy versin? 'Yaktım, yepyeniğim, yürüyeceğim' diyene mi, yoksa 'Geçmişe döneceğim, CHP'ye döneceğim' diyene mi oy versin? Yeni Parti aslında illüzyon" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını genel başkana yönelik net bir tavsiyeyle tamamlayan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "İllüzyonist değilsiniz, siyasetçisiniz, eczacısınız, sihirbaz değilsiniz. O zaman illüzyon yapmayın. Yeni bir siyasi hareketin içerisindesiniz, çok da güçlü bir kurultay yapmışsınız. Yol yürümek lazım, geçmişe dönmemek lazım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.