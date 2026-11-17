Gürses, başka partilerden CHP veya Yeni Parti'ye geçen siyasetçilerin olumlu karşılanırken bu partilerden ayrılanlara yönelik eleştirilerin ve itibarlarını zedelemeye yönelik söylemlerin çifte standart oluşturduğunu savundu. AK Parti'ye geçişlerin sosyolojik açıdan rahatlatıcı bir gelişme olabileceğini ifade etti.

Tugay'ın protesto edileceği yönündeki beklentilere değinen Gürses, 29 Ekim töreninde kendisine yönelik protesto yaşandığına ilişkin iddiaların özellikle muhalif medya organlarında gündeme getirildiğini hatırlattı. Kıyı bölgelerinin AK Parti'ye uzak olduğu yönündeki siyasi algının değişebileceğini belirten Gürses, CHP ve Yeni Parti dışındaki siyasi tercihlere yönelen belediye başkanları ve siyasetçilere yönelik tutumun da eşitlik temelinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Ercan Gürses, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından kamuoyunda nasıl karşılandığına ve olası belediye transferlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İddialar İzmir'de siyasi hareketliliği beraberinde getirirken, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ardından kamuoyunda nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı da tartışılmaya başlandı. İlçelerde yaşanması muhtemel parti değişiklikleri de siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

İzmir'de bazı ilçe belediyelerinin AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Tugay'ın parti değiştirmesinin ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Kulislerde konuşulan iddialara göre Tugay, Buca, Seferihisar ve Tire belediyelerinin geçiş sürecinde devreye girerek söz konusu ilçelerin belediye başkanlarıyla görüştü ve parti değişikliği sürecini bizzat yürüttü.

Bir büyükşehir daha AK Parti yolunda

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti 'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ın, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı son görüşmede özellikle Buca, Seferihisar ve Tire belediyelerinin AK Parti'ye geçmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

"CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE İKNA EDEBİLECEĞİNİ, HATTA ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Bölgedeki belediyelerin siyasi yapısına da değinen Gürses, bazı ilçelerin geçmişte CHP'nin, bugün ise Yeni Parti'nin güçlü olduğu ve farklı adaylarla dahi kazanılabildiği yerler olarak görüldüğünü belirtti. Bu belediyeler için kullanılan "kupon belediyeler" ifadesine dikkat çeken Gürses, söz konusu bölgelerde belediye yönetimlerinin ve rantın paylaşımına yönelik motivasyonların da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cemil Tugay'ın ilçe belediye başkanları üzerindeki etkisine ilişkin de konuşan Gürses, Tugay'ın bazı belediye başkanlarını AK Parti'ye geçmeye ikna edebilecek bir konumda olduğunu düşündüğünü ve bu yönde ilerleme kaydedildiğine inandığını söyledi.

AK Parti'nin belediyecilik alanındaki tecrübesine ve Milli Görüş geleneğinden gelen siyasi mirasına dikkat çeken Gürses, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren belediyeciliği partinin öne çıkan özelliklerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Gürses, AK Parti'nin sorun çözme kapasitesi ve Cemil Tugay'ın ikna kabiliyeti sayesinde bazı ilçe belediye başkanlarının parti değişikliğine sıcak bakabileceğini belirterek, "AK Parti'ye ikna edebileceğini, hatta ettiğini düşünüyorum." dedi.