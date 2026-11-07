Kahkahalarla dolandırdılar, polisten kaçamadılar: Sahte çağrı merkezi çetesine darbe

İstanbul'da kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı panellerle ele geçirip kendilerini kamu görevlisi ve avukat olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yüzlerce kişiyi mağdur eden çetenin dijital materyallerinden çıkan skandal yazışmalar, kurdukları ezber metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlarla kahkahalar atarak alay ettikleri görüntüler gün yüzüne çıktı. Emniyetin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, operasyonun perde arkasını ve tüm çarpıcı ayrıntılarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

İKİ AYRI ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Telefon numaraları üzerinden yapılan teknik ve istihbari takipler neticesinde şebekenin iki ayrı adresi tespit edilerek baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyalleri titizlikle inceleyen polis ekipleri, organize suç örgütünün çalışma yöntemlerini ve mağdurları nasıl tuzağa düşürdüklerini tek tek ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

SEL FELAKETİNDEN KARGO YALANINA KADAR HER YOLU DENEDİLER

Şebekenin vatandaşları ağlarına düşürmek için akılalmaz yöntemlere başvurduğunu belirten A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tüm ülkede herkesin artık başına bela olan bu telefon dolandırıcılığı, kendisini polis, savcı, kamu görevlisi vesaire olarak tanıtan ya da hukuki yönden yaptırıma maruz kalabilirsiniz şeklindeki telefon dolandırıcılıkları ile ilgili inanmamaları gerektiğini gösteren çarpıcı ve detay bilgiler var" ifadelerini kullandı.

Çetenin geçtiğimiz günlerde Ayazağa'da can kayıplarının yaşandığı sel felaketini bile dolandırıcılık malzemesi yaptığını aktaran Almaçayır, "Oradaki sel konusunda mağdur olan vatandaşlara yardım bahanesiyle de durumu maddi olarak iyi olan insanları, iş adamlarını aradıkları ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine ekipler harekete geçti" sözleriyle şebekenin acımasız yöntemlerini anlattı.

Şebekenin bir diğer tuzağının ise internet üzerinden sipariş edilen ürünler olduğunu vurgulayan Almaçayır, internetten 300 ila 1000 lira değerinde ucuz ürün sipariş eden vatandaşlara kargo teslimatında 1000-2000 lira gibi fahiş kargo ücretleri çıkarıldığını, tüketici ürünü teslim almayı reddettiğinde ise devreye sahte avukatların girdiğini belirtti. Şebeke üyelerinin aradıkları kişilere, "Ürün sipariş etmişsiniz, sesli onay vermişsiniz, kargo ücreti yüksek deseniz de almak zorundasınız, aksi takdirde hakkınızda icra başlatılacak" diyerek şantaj ve tehditle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.