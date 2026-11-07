Farklı motor hacimlerine ve elektrikli araçlara ilişkin hesaplanan yıllık MTV tutarlarını açıklayan Göksel Erkoyuncu, "Kısaca söylersek daha sağlıklı olur; 1-3 yaşı baz alırsak, 1.3 ve 1.5 litrelerde 15 bin 375 lira gibi bir vergi çıkacak. 1.3 litre motor hacminin üstünde, yani 1.6 ile başlayanlarda 27 bin 165 lira gibi bir rakam çıkacak. Elektrikli araçlarda ise kilovat ve güce sahip çekeriyle alakalı kriterlere göre 22 bin TL ile 87 bin TL arası bir rakam oluşacak. 4 bin motor üstünde de 350 bin TL gibi bir rakam çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte vergi artış oranının belirlendiğini ifade eden Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, "Yeni verilere göre yüzde 27,83 yeniden değerlendirme oranı olacak. Burada tabii Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni hesaplarken yaşın etkisi var, motor hacminin etkisi var ve yakıt türüne varana kadar değişkenler var" sözleriyle vergilendirmede rol oynayan temel kriterlere dikkat çekti.

2027 yılı MTV tarifesi kapsamında araç sahiplerinin ödeyeceği yeni vergi tutarları ve otomotiv piyasasına olası etkileri gündemde - foto: ahaber.com.tr

MTV ÖDEMELERİ İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

Açıklanan tutarların yıllık toplam tutar olduğuna işaret eden Erkoyuncu, "Burada şunu belirtmek lazım, bunlar total rakamlar; yani toplamda ödeyecekleri paylar. Bunlar 1 Ocak ile 31 Ocak arasında birinci taksiti, 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında da ikinci taksiti olmak üzere iki taksit şeklinde ödenecek" diyerek araç sahiplerinin ödeme takvimini hatırlattı.

YENİ VERGİLER ARAÇ SATIŞLARINI ETKİLER Mİ?

Yeni vergi oranlarının piyasayı ve araç satışlarını nasıl etkileyeceğine de değinen Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, "Geçen seneye göre oran biraz daha düşük bu manada. Motor hacmi, gücü ve yaşa göre çeşitlendirmeler olduğu için ve bunlar süregelen, esasında çok da yabancı olmadığımız bir düzenleme olduğu için araç alımlarında çok büyük bir etki yapacağını düşünmüyorum. Çünkü özellikle C segmenti dediğimiz ve 1.0 ile 1.3 motor arasındaki en büyük satışların olduğu yerde paylar nispeten diğer 4.0 motor gibi rakamlara göre daha aşağıda olduğu için makul seviyede karşılanır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.