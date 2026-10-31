Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "kişiye özel yol" skandalı: Halkın yolları bozukken özel mülke kıyak
Adana'da kişiye özel yol iddiası gündemde. Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde, belediyenin bir idari görevlinin bahçesine özel yol açtığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri tepkili. Vatandaşlar, bozuk yolların onarılmasını beklerken kişiye özel yol açılmasına tepki gösterdi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde köstebek yuvasına dönen yollar hizmet beklerken, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kamu araçları ve personeliyle bir idari görevlinin özel arazisine yol açtığı iddiası büyük tepki topladı. Mahallelinin çileden çıkartan bozuk yollarının yapılmayıp kamu kaynaklarının şahsa ait bahçeye seferber edildiğini gören vatandaşlar ve mahalle muhtarı, çalışmaları cep telefonlarıyla kaydederek yaşanan skandala isyan etti.
BELEDİYENİN İMKÂNLARIYLA ÖZEL BAHÇEYE YOL KIYAĞI
Yakapınar Mahallesi'nde ortaya çıkan görüntülerde, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi iş makineleri ve kamyonların özel şahsa ait bir bahçenin içinde yol açma çalışması yürüttüğü belirlendi. Kamunun imkânlarının şahsi mülkiyete harcanmasına sert tepki gösteren Yakapınar Mahalle Muhtarı Kerim Yeniay, "Devletin parasıyla, bütçesiyle, araçlarıyla, milletin vergileriyle özel mülkiyete yapılan bu yol yolsuzluktur" ifadelerini kullandı. Yapılan uygulamanın tamamen usulsüz olduğunu dile getiren Muhtar Yeniay, "Büyükşehir belediyemiz bir şekilde gelmiş, artık ne karşılığında yapılıyor ona ben bir şey diyemem ama kanun dışı olduğunu biliyorum. Çünkü burası belediyeye ait bir yer değil, özel bir mülkiyet. Bahse konu yer zengin bir çiftçimize, işverenimize ait. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gelmiş ve metrelerce uzunlukta adeta çevre yolu gibi bir yol yapıyor" dedi.
"BİZİ YUKARIDAN GÖNDERDİLER" SAVUNMASI
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçedeki çalışma alanına gittiğini belirten Muhtar Kerim Yeniay, işçilerle arasında geçen diyaloğu, "Gittiğimde belediyenin greyderleri, kamyonları, silindirleri ve personeli burada hummalı bir çalışma yapıyordu. Kendilerine 'Sizi buraya kim gönderdi?' diye sordum, bana 'Bizi yukarıdan gönderdiler' dediler. 'Peki buranın suç olduğunu biliyor musunuz?' dediğimde ise 'Bilmiyoruz, bizi yukarıdan gönderdiler' cevabını verdiler" sözleriyle aktardı.
Olayın büyümesi üzerine belediye yetkililerinin kendisini aradığını söyleyen Yeniay, "Daha sonra belediyeden bir müdür beni arayarak 'Muhtarım, biz sizin yolunuzu yapıyoruz' dedi. Ben de 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benim yolum burası mı, burası özel bahçe yolu. Saygısızlık yapmayın, vatandaş durumu yanlış anlayacak, muhtarın bahçesini yapıyorlar sanacak' diyerek sert tepki gösterdim. Bu uyarımızın ardından müdür telefonla ekiplere hemen orayı toplamaları talimatını verdi ve araçları ile malzemeleri alıp geri çektiler" şeklinde konuştu.
"MALZEMEDEN ÇALDILAR, YOLU YARIM BIRAKIP GİTTİLER"
Önceliğin mahallenin harap haldeki sokakları yerine şahsa özel alana verilmesine isyan eden mahalle sakinleri, belediyenin skandalı kapatmak için aceleyle hareket ettiğini öne sürdü. Yaşananların üzerinin örtülmek istendiğini vurgulayan Muhtar Yeniay, "Gördüğünüz gibi bizim asıl yolumuz atıl durumdaydı, çukurdan geçilmiyordu ve hâlâ da aynı şekilde duruyor. Bize 'Siz bunları paylaşmayın, kimse görmesin, biz sizin yolunuzu yapalım' dediler. Biz de 'Tamam, yapın' dedik. Ancak baştan savma bir çalışma yaptılar, malzemeden çaldılar ve o yolu da yarım bırakıp çekip gittiler" ifadelerini kullandı.
Köstebek yuvasına dönen sokaklarına asfalt beklerken belediyenin kamu kaynaklarını şahsi mülkiyete akıtmasını kabul etmediklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını ve oluşturulan kamu zararının hesabının sorulmasını talep ediyor.