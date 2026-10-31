Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde köstebek yuvasına dönen yollar hizmet beklerken, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kamu araçları ve personeliyle bir idari görevlinin özel arazisine yol açtığı iddiası büyük tepki topladı. Mahallelinin çileden çıkartan bozuk yollarının yapılmayıp kamu kaynaklarının şahsa ait bahçeye seferber edildiğini gören vatandaşlar ve mahalle muhtarı, çalışmaları cep telefonlarıyla kaydederek yaşanan skandala isyan etti.

BELEDİYENİN İMKÂNLARIYLA ÖZEL BAHÇEYE YOL KIYAĞI

Yakapınar Mahallesi'nde ortaya çıkan görüntülerde, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi iş makineleri ve kamyonların özel şahsa ait bir bahçenin içinde yol açma çalışması yürüttüğü belirlendi. Kamunun imkânlarının şahsi mülkiyete harcanmasına sert tepki gösteren Yakapınar Mahalle Muhtarı Kerim Yeniay, "Devletin parasıyla, bütçesiyle, araçlarıyla, milletin vergileriyle özel mülkiyete yapılan bu yol yolsuzluktur" ifadelerini kullandı. Yapılan uygulamanın tamamen usulsüz olduğunu dile getiren Muhtar Yeniay, "Büyükşehir belediyemiz bir şekilde gelmiş, artık ne karşılığında yapılıyor ona ben bir şey diyemem ama kanun dışı olduğunu biliyorum. Çünkü burası belediyeye ait bir yer değil, özel bir mülkiyet. Bahse konu yer zengin bir çiftçimize, işverenimize ait. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gelmiş ve metrelerce uzunlukta adeta çevre yolu gibi bir yol yapıyor" dedi.

"BİZİ YUKARIDAN GÖNDERDİLER" SAVUNMASI

Vatandaşların ihbarı üzerine bahçedeki çalışma alanına gittiğini belirten Muhtar Kerim Yeniay, işçilerle arasında geçen diyaloğu, "Gittiğimde belediyenin greyderleri, kamyonları, silindirleri ve personeli burada hummalı bir çalışma yapıyordu. Kendilerine 'Sizi buraya kim gönderdi?' diye sordum, bana 'Bizi yukarıdan gönderdiler' dediler. 'Peki buranın suç olduğunu biliyor musunuz?' dediğimde ise 'Bilmiyoruz, bizi yukarıdan gönderdiler' cevabını verdiler" sözleriyle aktardı.