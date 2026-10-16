"BU AKŞAM İÇİN BÜYÜK RİSK YOK"

Yayında ilk olarak radar haritası üzerinden mevcut durumu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul için ilerleyen saatlerde yağışları daha çok kentin kuzey kesimlerinde göreceğiz. Sistemin biraz sarkmasıyla Karadeniz kıyı bandında yağışlar var ancak bu akşam için çok büyük bir risk gözükmüyor" dedi.