İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat!
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni yağış dalgasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da bu gece için büyük bir risk öngörülmediğini belirten Tek, asıl tehlikenin cumartesi akşamı başlayacağını söyledi.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında radar görüntüleri ve hava durumu modelleri eşliğinde Türkiye genelinde beklenen yeni yağış dalgasını değerlendirdi.
Hafta sonu için özellikle cumartesi akşam saatlerine dikkat çeken Tek, Marmara'nın doğusu, Ege ve İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
"BU AKŞAM İÇİN BÜYÜK RİSK YOK"
Yayında ilk olarak radar haritası üzerinden mevcut durumu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul için ilerleyen saatlerde yağışları daha çok kentin kuzey kesimlerinde göreceğiz. Sistemin biraz sarkmasıyla Karadeniz kıyı bandında yağışlar var ancak bu akşam için çok büyük bir risk gözükmüyor" dedi.
O İLLERDE YAĞIŞ YOĞUNLUĞU YÜKSEK
Tek, "Isparta, Afyonkarahisar ve Konya arasındaki bölgede yağış yoğunluğu yüksek. Ankara'ya doğru ilerleyen bu hat başkentte de yağış bırakacak. Mersin doğusunda da riskler bulunuyor. Ancak mevcut sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek zayıflamaya başlayacak" ifadelerini kullandı.