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İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat!

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni yağış dalgasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da bu gece için büyük bir risk öngörülmediğini belirten Tek, asıl tehlikenin cumartesi akşamı başlayacağını söyledi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında radar görüntüleri ve hava durumu modelleri eşliğinde Türkiye genelinde beklenen yeni yağış dalgasını değerlendirdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta sonu için özellikle cumartesi akşam saatlerine dikkat çeken Tek, Marmara'nın doğusu, Ege ve İstanbul'un Anadolu Yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat! - 1

"BU AKŞAM İÇİN BÜYÜK RİSK YOK"

Yayında ilk olarak radar haritası üzerinden mevcut durumu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul için ilerleyen saatlerde yağışları daha çok kentin kuzey kesimlerinde göreceğiz. Sistemin biraz sarkmasıyla Karadeniz kıyı bandında yağışlar var ancak bu akşam için çok büyük bir risk gözükmüyor" dedi.

İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat! - 2

O İLLERDE YAĞIŞ YOĞUNLUĞU YÜKSEK

Tek, "Isparta, Afyonkarahisar ve Konya arasındaki bölgede yağış yoğunluğu yüksek. Ankara'ya doğru ilerleyen bu hat başkentte de yağış bırakacak. Mersin doğusunda da riskler bulunuyor. Ancak mevcut sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek zayıflamaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat! - 3

YENİ BİR SİKLON OLUŞUYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Avrupa üzerindeki yüksek basınç merkezlerinin hava hareketini sıkıştırdığına dikkat çekerek, "İki taraftan bastıran yüksek basınç alanı nedeniyle arada kalan bölgede yükselici hareketler oluşuyor ve yeni bir siklon meydana geliyor. Bu yeni yapı Ege'nin güneyinden sokularak yukarıya doğru tırmanışa geçecek" sözleriyle atmosferdeki gelişimi aktardı.

YAĞIŞIN EN ETKİLİ OLACAĞI SAATLER: CUMARTESİ AKŞAMI BAŞLIYOR

Yağışın etki alanını saat vererek açıklayan Adil Tek, "Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ege'de kuvvetli yağışlar başlayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında yağışlar İç Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın doğusuna doğru genişleyecek. Akşam saat 21.00 ile gece 24.00 arasında ise sistem İstanbul Boğazı ve özellikle kentin Anadolu Yakası'nı etkisi altına alacak" dedi.

İstanbul'da kuvvetli sağanak kapıda! Adil Tek'ten kritik uyarı: Cumartesi akşamı o saatlere dikkat! - 4

METREKAREYE 100 İLA 150 KİLOGRAM YAĞIŞ İHTİMALİ

Yağış miktarının oluşturabileceği risklere değinen Adil Tek, "Haritada mor ve daha koyu tonlara dönen alanlarda metrekareye 50 kilogramın üzerine çıkılıyor. Özellikle Kocaeli ve Sakarya hattında yağış miktarının 100 ila 150 kilogram seviyelerine kadar yaklaşması muhtemel" açıklamasında bulundu.

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