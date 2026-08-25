İzmir'de çevre katliamı: Yağmur suyu kanalından körfeze zehir akıyor! A Haber görüntüledi, belediye panikledi
İzmir'in Çiğli ilçesinde yağmur suyu kanalında günlerdir aktığı belirtilen siyah ve ağır kokulu su mahalleli ile esnafın tepkisine neden oldu. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, suyun 4-5 gündür kanalda aktığını ve kaynağına ilişkin iddiaları canlı yayında anlattı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Ahmet Efendi Mahallesi'nde, Harmandalı çöp depolama alanından körfeze kadar uzanan yağmur suyu kanalına dökülen simsiyah ve ağır kokulu atık su, bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi. Günlerdir süren ve çevre felaketine dönüşen kirli suyun İzmir Körfezi'ne döküldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, A Haber ekipleri skandalın yaşandığı noktayı saniye saniye görüntüledi.
SİMSİYAH SU VE AĞIR KOKU ÇEVREYİ SARDI
Bölgedeki son durumu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Tayfun Er, "Kanalın içerisinde yaklaşık 4-5 gündür işte bu simsiyah, ağır kokulu sıvı akmaya devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar tedirgin, ağır koku çünkü çevreyi sarmış durumda. İşletmeler iş yapamaz hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı. Kanal boyunca ilerleyen siyah suyun oluşturduğu kirlilik, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.
MANİSA'DAN GETİRİLEN ÇÖP SUYU MAZGALLARA MI BOŞALTILIYOR?
Çevre kirliliğinin arkasındaki iddiaları dile getiren Tayfun Er, "İzmir Büyükşehir Belediyesi günde 2500 ton çöpü Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine gönderiyor. Yapılan protokol gereği o çöpün suyu vidanjörlerle Harmandalı çöp depolama alanının yakınındaki mazgallara, iddialara göre dökülüyor. Bu kanala dökülen su, yaklaşık 4-5 kilometrelik kanal boyunca ilerleyip oradan da İzmir Körfezi'ne dökülüyor." sözleriyle skandalın boyutunu aktardı.
MAHALLE MUHTARI BAYTAŞ: "ANAYASAL HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR"
Yaşanan çevre felaketine isyan eden Ahmet Efendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş, "Anayasamıza göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Ama burada anayasa maddeleri ihlal ediliyor, çevremiz kirletiliyor. Manisa'dan kaçak köçek getirilip vidanjörlerle dökülen bu sular nedeniyle sağlığımız tehlikede." şeklinde konuştu.
"HER DAMLA SU KÖRFEZDEKİ CANLILARI YOK EDİYOR"
Arıtma tesislerinin neden kullanılmadığını sorgulayan Muhtar Baytaş, "Çiğli Arıtma Tesisi orada ne işe yarıyor? Harmandalı bölgesindeki çöp depolama alanı her yönüyle bu tür atık sulara kapatıldı. Bu derede akan her damla su körfeze gidiyor, oradaki canlılar da yok ediliyor." ifadelerini kullandı.
A HABER KAMERASINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİLER
Belediye ekiplerinin ihmalkarlığına dikkat çeken Tayfun Er, "Biz buraya geldikten sonra İZSU ekipleri geldiler ve tam karşı tarafta bir vidanjör üzerinden kanala su basılıyor. Sabahleyin bu konu haber yapılınca ve biz de gelip canlı yayın yapınca, Büyükşehir Belediyesi vidanjörlerini göndererek temizlik çalışması yapmaya başladı. Halbuki günlerdir bu zift gibi akan suya karşı çok daha önceden harekete geçmeleri gerekiyordu." sözleriyle yerel yönetimin tepkisizliğini eleştirdi.