İzmir'de çevre katliamı: Yağmur suyu kanalından körfeze zehir akıyor! A Haber görüntüledi, belediye panikledi

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Ahmet Efendi Mahallesi'nde, Harmandalı çöp depolama alanından körfeze kadar uzanan yağmur suyu kanalına dökülen simsiyah ve ağır kokulu atık su, bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi. Günlerdir süren ve çevre felaketine dönüşen kirli suyun İzmir Körfezi'ne döküldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, A Haber ekipleri skandalın yaşandığı noktayı saniye saniye görüntüledi.

SİMSİYAH SU VE AĞIR KOKU ÇEVREYİ SARDI

Bölgedeki son durumu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Tayfun Er, "Kanalın içerisinde yaklaşık 4-5 gündür işte bu simsiyah, ağır kokulu sıvı akmaya devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar tedirgin, ağır koku çünkü çevreyi sarmış durumda. İşletmeler iş yapamaz hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı. Kanal boyunca ilerleyen siyah suyun oluşturduğu kirlilik, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.

MANİSA'DAN GETİRİLEN ÇÖP SUYU MAZGALLARA MI BOŞALTILIYOR?

Çevre kirliliğinin arkasındaki iddiaları dile getiren Tayfun Er, "İzmir Büyükşehir Belediyesi günde 2500 ton çöpü Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine gönderiyor. Yapılan protokol gereği o çöpün suyu vidanjörlerle Harmandalı çöp depolama alanının yakınındaki mazgallara, iddialara göre dökülüyor. Bu kanala dökülen su, yaklaşık 4-5 kilometrelik kanal boyunca ilerleyip oradan da İzmir Körfezi'ne dökülüyor." sözleriyle skandalın boyutunu aktardı.