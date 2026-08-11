Şiddet ve küfür içeren şarkı sözleri tartışma konusu oldu: Ailelerden çocuklar için denetim çağrısı

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, her geçen gün popülerleşen ancak içeriğinde şiddet, küfür, kadını aşağılayan ifadeler ve zararlı alışkanlıklara özendiren mesajlar barındıran şarkıların kuşatması altında. Müziğin eğlence sınırlarını aşıp toplumsal bir dejenerasyona dönüştüğü bu noktada, A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu.

Vatandaşlar, sadece birkaç dakika süren bu şarkıların genç zihinlerde bıraktığı kalıcı hasara karşı yetkilileri göreve çağırıyor. İşte okullardan sokaklara kadar uzanan o korkunç tablonun detayları.

OKULLARA KADAR SIZAN ŞİDDET ÖZENTİSİ

Şarkıların içindeki karanlık dünya, henüz oyun çağındaki çocukların davranışlarına doğrudan yansıyor. Okulda yaşanan bir olayı anlatan küçük bir öğrenci, "Mesela silahla falan içeri bir çocuk dalıyordu, bizim sınıftakilerle falan yapay silahla onu vurmaya çalışıyordu," sözleriyle müziğin içindeki şiddetin nasıl gerçeğe dönüştüğünü gözler önüne serdi.