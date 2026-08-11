Şiddet ve küfür içeren şarkı sözleri tartışma konusu oldu: Ailelerden çocuklar için denetim çağrısı
Bazı popüler şarkılarda yer alan küfür, şiddet ve zararlı alışkanlıklara ilişkin ifadeler çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerinden tartışılıyor. A Haber'e konuşan vatandaşlar, çocukların bu içeriklere özendiği yönündeki endişelerini dile getirirken ailelere dikkatli olmaları ve içeriklerin denetlenmesi çağrısında bulundu.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, her geçen gün popülerleşen ancak içeriğinde şiddet, küfür, kadını aşağılayan ifadeler ve zararlı alışkanlıklara özendiren mesajlar barındıran şarkıların kuşatması altında. Müziğin eğlence sınırlarını aşıp toplumsal bir dejenerasyona dönüştüğü bu noktada, A Haber ekibi sokağın nabzını tuttu.
Vatandaşlar, sadece birkaç dakika süren bu şarkıların genç zihinlerde bıraktığı kalıcı hasara karşı yetkilileri göreve çağırıyor. İşte okullardan sokaklara kadar uzanan o korkunç tablonun detayları.
OKULLARA KADAR SIZAN ŞİDDET ÖZENTİSİ
Şarkıların içindeki karanlık dünya, henüz oyun çağındaki çocukların davranışlarına doğrudan yansıyor. Okulda yaşanan bir olayı anlatan küçük bir öğrenci, "Mesela silahla falan içeri bir çocuk dalıyordu, bizim sınıftakilerle falan yapay silahla onu vurmaya çalışıyordu," sözleriyle müziğin içindeki şiddetin nasıl gerçeğe dönüştüğünü gözler önüne serdi.
A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in "Bugün çocuklarınızın kulaklığında ne çaldığını biliyor musunuz?" sorusuyla başlayan araştırmada, şarkıların sadece nota değil, adeta birer suç dosyası gibi işlendiği ortaya çıktı. Küfür, şiddet ve yasaklı maddelere özendirme gibi unsurların rap ve trap türü müziklerde tavan yapması, toplumun her kesiminde büyük bir infial yaratmış durumda.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: "BİRAZ EDEP DİYORUM"
Sokaktaki vatandaşlar, müzik piyasasındaki bu kontrolsüz gidişata sert tepki gösteriyor. Bir vatandaş, "Biraz edep diyorum. Anneler çok dikkat etmeli," ifadelerini kullanırken, bir başka genç ise popüler kliplerin yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, "Popüler olan şarkıcıların klipleri çok kötü bir halde. Küçük yaştaki çocuklar için çok kötü bir şey bu, çevremde özenti olanlar var," sözleriyle arkadaş ortamındaki bozulmayı aktardı. Gençlerin birçoğu artık bu şarkıların "hazmedilemeyecek" noktaya geldiğini ve kulak tırmalayan ifadelerin bir an önce temizlenmesi gerektiğini savunuyor.
GELECEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA
Sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini de tehdit eden bu durum için vatandaşlar uyarılarını peş peşe sıraladı. Bir vatandaş, "Bundan bir 10-20 yıl sonrası bizler için çok tehdit içerecek durumlar var. Biz dinlemeyi tercih etmiyoruz, artık hazmedilecek tarzda değil," şeklinde konuştu.