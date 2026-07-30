Cam balkon yaptıranlar dikkat! Onay alınmazsa yıkım süreci başlayabilir
Cam balkon ve PVC kaplama yaptırmayı planlayan apartman sakinleri için uzmanlardan uyarı geldi. Dış cephenin ortak alan kapsamında değerlendirildiğini belirten Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, bina görünümü ve proje bütünlüğü açısından izinsiz müdahalelerin hukuki sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde tadilat hareketliliği başlarken, özellikle cam balkon ve PVC kaplamalarla ilgili kritik bir uyarı geldi. Dış cephelerin "ortak alan" statüsünde olması nedeniyle, tüm kat maliklerinin onayı alınmadan yapılan müdahaleler yönetmeliğe aykırı kabul edilebiliyor. Peki, yeni düzenlemeler neyi öngörüyor? Komşu onayı olmadan yapılan cam balkonlar kaçak yapı statüsüne mi giriyor? Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, konuya ilişkin merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı.
DIŞ CEPHEYE MÜDAHALE DİSİPLİN GEREKTİRİYOR
Yaz mevsimiyle beraber balkonlarını kapatmak isteyen vatandaşların sayısı artarken, bu işlemlerin hukuki boyutu büyük önem taşıyor. Dış cephenin kişisel değil, ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Cevdet Şentürk, "Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye ve çatıya yapılacak her türlü müdahalenin mutlaka bir disiplin içinde gitmesi gerekir. Bunu kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya proje safhasında planlamış olsaydık, cam balkonumuzu veya PVC penceremizi kapatmak çok daha kolay ve kesinleşmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.
OY BİRLİĞİ SAĞLANMAZSA YASAL SORUNLAR OLUŞABİLİR
Proje aşamasında belirlenmeyen balkon kapatma işlemleri için apartman sakinlerinin rızasının şart olduğunu belirten Şentürk, "Bu tür müdahaleler tadilat gerektirdiği için apartmanın belli bir oranda bunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde bu işlemi yapamayız. Cam balkonlar kış aylarında ısı izolasyonu veya rüzgar kesmesi gibi masum amaçlarla yapılsa da cephe bütünlüğünü bozduğu için apartman yönetiminin büyük çoğunluğu tarafından onaylanması gereken bir durumdur" sözleriyle aktardı.
TEK BİR ŞİKAYET BİLE YIKIM İÇİN YETERLİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, komşuların rızası dışında yapılan işlemlerin ciddi yaptırımları bulunuyor. Olası bir şikayet durumunda yaşanabilecek süreci değerlendiren Şentürk, "Apartman projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, süreç yıkıma kadar gider ve bu işlemin cezasını çekersiniz. Bütün masraflar da tarafınızdan karşılanmak zorunda kalır. Bir şikayete maruz kaldığınızda inatlaşmak yerine kusuru düzeltip eski haline getirmek gerekir. Mahkemelik olunması durumunda bilirkişi ve mahkeme masraflarının tamamını üstlenmek durumunda kalırsınız" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜVENLİK RİSKİNE DİKKAT
Balkon kapatma işlemlerinde kullanılan malzemelerin hem estetik hem de yapı güvenliği açısından fark yarattığını dile getiren Şentürk, "PVC pencereler görsel olarak yapıyı çok bozuyor. Cam balkonlar ise tamamen camdan olduğu için daha masum görünüyor ancak bir apartmanda herkes farklı renk ve boyutta kaplama yaptığında ciddi bir görüntü kirliliği oluşuyor. Ayrıca cam balkon yerine tuğla ile kapatma yapıldığında binanın yükü ağırlaşıyor ve bu durum deprem riski açısından tehlike arz edebiliyor. Duvar örmekten kaçınmalı, statik hesabı bozmamalıyız" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.