Cam balkon yaptıranlar dikkat! Onay alınmazsa yıkım süreci başlayabilir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde tadilat hareketliliği başlarken, özellikle cam balkon ve PVC kaplamalarla ilgili kritik bir uyarı geldi. Dış cephelerin "ortak alan" statüsünde olması nedeniyle, tüm kat maliklerinin onayı alınmadan yapılan müdahaleler yönetmeliğe aykırı kabul edilebiliyor. Peki, yeni düzenlemeler neyi öngörüyor? Komşu onayı olmadan yapılan cam balkonlar kaçak yapı statüsüne mi giriyor? Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, konuya ilişkin merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

DIŞ CEPHEYE MÜDAHALE DİSİPLİN GEREKTİRİYOR

Yaz mevsimiyle beraber balkonlarını kapatmak isteyen vatandaşların sayısı artarken, bu işlemlerin hukuki boyutu büyük önem taşıyor. Dış cephenin kişisel değil, ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Cevdet Şentürk, "Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye ve çatıya yapılacak her türlü müdahalenin mutlaka bir disiplin içinde gitmesi gerekir. Bunu kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya proje safhasında planlamış olsaydık, cam balkonumuzu veya PVC penceremizi kapatmak çok daha kolay ve kesinleşmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.