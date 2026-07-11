Türk ordusu neden güçlü olmak zorunda? “Satın alan değil tedarik eden konumundayız”

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelerin yalnızca askeri alanda değil, küresel güç dengeleri açısından da yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İNSANİ KRİZLERDE CAYDIRICI BİR AKTÖR OLMAYI HEDEFLİYOR"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Türkiye'nin askeri kapasitesini saldırganlık amacıyla değil, barışı koruyacak bir caydırıcılık için geliştirdiğini belirterek, "Buradaki mesele bir savaştan bahsetmiyoruz. Türkiye burada insani krizlerde caydırıcı bir aktör olmayı hedefliyor." sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana komşularına karşı sınır ya da toprak talebinde bulunmadığını, Misak-ı Milli sınırları içerisinde barışçıl ilişkiler kurmaya çalıştığını ifade etti.

Dünyanın bugün "güçlünün haklı görüldüğü" bir sisteme dönüştüğünü söyleyen Sohtaoğlu, NATO tartışmalarına da değinerek, "NATO'dan bile kendinizi korumak isteseniz NATO'nun içinde bulunmak zorundasınız. NATO bir savaş aygıtı ama burada bile içinde olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.