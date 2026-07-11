TCG İstanbul'un tek kadın subayı Almina Teğmen!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul, Mavi Vatan'ın en uç sınırlarında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Dev gemide yüzlerce personel omuz omuza görev yaparken, içlerinden bir isim azmi ve kararlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TCG İstanbul'un tek kadın subayı olan Teğmen Almina Bahçekapılı, geminin en kritik birimlerinden birini yönetirken, hem disiplini hem de başarı dolu hikayesiyle geleceğin kadın subaylarına ilham kaynağı oluyor.

KRİTİK GÖREVLER ONA EMANET

Mavi Vatan'ın çelikten kalesinde harekatın kalbinde görev yapan Almina Teğmen, "Bu gemide görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden aslında ben sorumluyum. Bunların planlanmasından ve icrasından, aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden de sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temasların kimliklendirilmesi ve angajman planlamaları yapma konusunda da görevlerim bulunmakta" ifadelerini kullandı.