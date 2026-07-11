TCG İstanbul'un tek kadın subayı Almina Teğmen!
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da görev yapan tek kadın subay Teğmen Almina Bahçekapılı, Mavi Vatan'da harekâtın en kritik birimlerinden birini yönetiyor. Geminin operasyon planlaması ve personel eğitiminden sorumlu olan Bahçekapılı, NATO görevlerinde Türkiye'yi temsil ederken, genç kadınlara da "Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır. Vazgeçmeyin." çağrısında bulundu.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul, Mavi Vatan'ın en uç sınırlarında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Dev gemide yüzlerce personel omuz omuza görev yaparken, içlerinden bir isim azmi ve kararlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TCG İstanbul'un tek kadın subayı olan Teğmen Almina Bahçekapılı, geminin en kritik birimlerinden birini yönetirken, hem disiplini hem de başarı dolu hikayesiyle geleceğin kadın subaylarına ilham kaynağı oluyor.
KRİTİK GÖREVLER ONA EMANET
Mavi Vatan'ın çelikten kalesinde harekatın kalbinde görev yapan Almina Teğmen, "Bu gemide görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden aslında ben sorumluyum. Bunların planlanmasından ve icrasından, aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden de sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temasların kimliklendirilmesi ve angajman planlamaları yapma konusunda da görevlerim bulunmakta" ifadelerini kullandı.
Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten başarılı teğmen, "Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnızca az sayıda olmak bazı durumlarda beni zorlayabiliyor ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum" sözlerini kaydetti.
NATO GÖREVİNDE TÜRK KADINININ GÜCÜ
Disiplinli mesai saatleri ve vatan nöbetiyle geçen günlerinde en büyük motivasyonunun vatan hizmeti olduğunu vurgulayan Bahçekapılı, "Beni en çok motive eden olay, NATO tatbikatlarına katıldığımızda yaptığımız yurt dışı liman ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlerde yer aldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum" şeklinde konuştu.
MÜCADELESİ HARP OKULU'NDA BAŞLADI
Askerlik mesleğine giden yolun büyük bir fedakarlık ve aidiyet duygusuyla örüldüğünü dile getiren Almina Teğmen, "Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce Harp Okulu'na girmemle beraber başladı. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen Harp Okulu'nu tercih ettim çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim. Ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatarak görevime odaklanmış bir şekilde devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ailesinin desteğinin kendisi için en büyük güç olduğunu belirten teğmen, "Harp Okulu'nu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismim okunup kürsüye çağrıldığım an ailemin benimle gurur duyduğunu hissettim. O an benim için gerçekten unutulmazdı" sözleriyle duygularını aktardı.
"DENİZ SERTTİR AMA SARSILMAZ BİR DURUŞ KAZANDIRIR"
Deniz subaylığını sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzı olarak tanımlayan Bahçekapılı, kriz anlarında risk alabilmenin önemine dikkat çekerek, "Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde karar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin yüzde 80'ini oluşturuyor. Birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı; askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi, sabırlı ve olgun birine dönüştüğümü söylemişti" dedi.
Kendisini izleyen ve bu onurlu mesleği seçmek isteyen gençlere de seslenen Almina Teğmen, "Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır. Vazgeçmeyin" ifadeleriyle çağrıda bulundu.