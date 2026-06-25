ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor: Kaza mı cinayet mi?

Olay, 18-19 Temmuz 2024 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. ATSO Başkanı Ali Bahar, yanındaki iki arkadaşıyla birlikte teknesiyle denize açılmış, geceyi teknede geçirmişti. 19 Temmuz sabahı marinaya dönüş yolunda, iddiaya göre teknedeki bir minderin denize düşmesi üzerine Bahar, minderi almak için suya atladı. O sırada tekneyi kullanan arkadaşı M.S.C.'nin manevra yapması sonucu Bahar, motor pervaneleri arasında kalarak feci şekilde can verdi. Ancak davanın ikinci duruşmasında ortaya atılan iddialar, "kaza" senaryosunu temelinden sarstı.

ŞEBNEM BAHAR'DAN ŞOK İDDİALAR: "DENİZE İTİLMİŞ OLABİLİR"

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına katılan Şebnem Bahar, eşinin ölümüne ilişkin anlatılanlara inanmadığını belirterek, sanık Y.C.Ç. hakkında, "Sanığın adli kontrolünün kaldırılmasını istemiyorum, yurt dışına kaçacağını düşünüyorum. Sanığın teknede madde kullandığını ve bu durumu çevresindeki arkadaşlarına anlattığını öğrendim. Madde etkisindeyken eşimle aralarında bir tartışma çıkmış olabilir ve bu itiş kakış sırasında eşim tekneden aşağı düşmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Bahar, olayın bir kaza değil, bir cinayet olma ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.