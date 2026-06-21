Türkiye'de bitmeyen 28 Şubat kafası! Küfredip hakaretler savurdu: Başörtülüler imha edilsin
Türkiye’de son günlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan provokatif olaylar gündemde. Mersin’de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının haşemayla havuza alınmaması üzerine soruşturma başlatılırken benzer bir olay daha yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kızını sınava götürdüğünü söyleyen bir kadın metroda karşılaştığı başörtülü kadın için "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son günlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan ve toplumun değerlerini hedef alan provokatörler dikkat çekiyor.
BİTMEYEN 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ
Mersin'de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının haşemayla havuz alanına alınmaması sonrasında soruşturma başlatılırken firari site yöneticisi Hakan Mehmet GÜNGÖR hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞÖRTÜLÜ VATANDAŞLARA AĞIR HAKARET
Öte yandan bu olayın üzerine sosyal medyada yer alan bir videoda kızını sınava götürdüğünü söyleyen bir kadın, metroda karşılaştığı başörtülü bir vatandaşı hedef aldı.
"MÜMKÜNSE KAPALILAR İMHA EDİLSİN"
Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadelerini kullandı.