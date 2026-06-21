Türkiye'de bitmeyen 28 Şubat kafası! Küfredip hakaretler savurdu: Başörtülüler imha edilsin

Türkiye’de son günlerde 28 Şubat dönemini hatırlatan provokatif olaylar gündemde. Mersin’de bir tatil sitesinde tesettürlü bir kadının haşemayla havuza alınmaması üzerine soruşturma başlatılırken benzer bir olay daha yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kızını sınava götürdüğünü söyleyen bir kadın metroda karşılaştığı başörtülü kadın için "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandı.