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Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu

Hollanda'da sığınmacı merkezinde hamile Filistinli bir kadın, polis tarafından darp edildi. Eşi onu korumaya çalışırken şiddete maruz kalırken A Haber darp edilen Melek El Mahmud ve Visam Mikdad'a ulaştı. Mağdur çiftin bebekleri yaşadıkları olay nedeniyle erken doğarken, aile şimdi de ülkeden sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. İşte Filistinli çiftin yaşadığı o korkunç anlar...

Hollanda polisi, Avrupa'nın sözde "insan hakları" ve "demokrasi" maskesini bir kez daha düşürerek ırkçılığın ve şiddetin en karanlık yüzünü gösterdi. Hollanda'da bir sığınmacı merkezinde hamile kadını yerlerde sürükleyen, eşine köpeklerle saldıran ve şok tabancasıyla işkence yapan polislerin yaşattığı dehşet anları dünyayı sarstı. A Haber, bu vahşetin mağdurları olan Melek El Mahmud ve Visam Mikdad çiftine ulaştı.

HOLLANDA POLİSİNDEN FİLİSTİNLİ ÇİFTE DARP! HAMİLE KADIN ERKEN DOĞUM YAPTI

HAMİLE KADINI SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

Olayın fitili, masum bir ailenin Hollanda sokaklarında polis tarafından durdurulmasıyla başladı. Yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlatan Melek El Mahmud, "Benim hamile olduğumu biliyorlardı. Polis bana vurdu ve savurdu. Diğer polisler de geldi, saçımdan çektiler ve yere yatırdılar" ifadelerini kullandı.

Polislerin hiçbir insani kaygı gütmeden hareket ettiğini belirten Melek El Mahmud, sadece eşinin yanında kalmak istediği için bu vahşi saldırıya maruz kaldığını dile getirdi. Polisin gözü dönmüş saldırganlığı karşısında çaresiz kalan hamile kadının saçlarından çekilerek yere fırlatılması, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir utanç tablosu olarak hafızalara kazındı.

Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu - 1

"BİZE HAYVANMIŞIZ GİBİ DAVRANDILAR!"

Eşine ve doğmamış bebeğine yapılan saldırı karşısında dehşete düşen Visam Mikdad, polislerin o anki tavrını "Hayvanmışız gibi davrandılar" sözleriyle aktardı. Yaşanan arbedede eşini korumaya çalıştığını belirten Mikdad, "O ırkçı polis geldi, eşimi yere savurdu. Bunları görünce sinirimi kontrol edemedim çünkü eşimi ve doğmamış çocuğumun hayatını tehlikeye atıyordu. Eşimi korumaya gittiğimde hepsi birden bana saldırmaya başladı" şeklinde konuştu. Visam Mikdad, polislerin eşinin sırtına çok sert şekilde vurduğunu ve bir polisin ise kadının saçlarını çekerek işkenceye devam ettiğini ifade etti.

Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu - 2

POLİS KÖPEĞİ VE ŞOK TABANCASIYLA GELEN İŞKENCE

Saldırının boyutu sadece fiziksel darpla sınırlı kalmadı. Polisler, savunmasız çiftin üzerine eğitimli saldırı köpeklerini saldı. Visam Mikdad, yaşadığı dehşet anlarını "Polis köpeği bacağımı ısırdı, eşimi de ısırabilirdi. Bize böyle davranmaya hakları yok. Şok tabancasıyla elektrik verdiler" ifadeleriyle anlattı. Mikdad'ın bacağındaki derin yaralar ve elektrik şokuyla yapılan müdahale, Hollanda polisinin 'sıcak temas' anında nasıl bir caniye dönüştüğünü kanıtlar nitelikteydi.

Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu - 3

KAMERA YALANI VE HUKUK SKANDALI: HEM VURDULAR HEM TAZMİNAT İSTEDİLER!

Olayın ardından yaşananlar ise bir başka hukuk skandalını beraberinde getirdi. Dört gün boyunca haksız yere gözaltında tutulduğunu söyleyen Visam Mikdad, "Melek şikayete gittiğinde güvenlik kameralarının açık olmadığını iddia ettiler. Bir de polisi vurmakla beni suçluyorlar ve benden tazminat istiyorlar" sözleriyle maruz kaldıkları iftiraları aktardı. Hollanda makamlarının ellerinde video kanıtı olmasaydı gerçeği asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Mikdad, polisin sadece şiddet uygulamakla kalmayıp, suçu mağdurların üzerine yıkmaya çalıştığını belirtti.

Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu - 4

ERKEN DOĞUM YAPTI! AİLE SINIR DIŞI EDİLMEKLE TEHDİT EDİLDİ

Fiziksel işkencenin acısının günlerce sürdüğünü ve bu travmanın bebeğini de etkilediğini belirten Melek El Mahmud, "Doktor ben yerdeyken muayene etti. Olay videoda gözükenden çok daha uzun sürdü. Şikayet etmek için polis merkezine gittim ama kimse yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu vahşet sebebiyle erken doğum yapmak zorunda kaldığını ve bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Melek El Mahmud, tüm bu acıların üzerine bir de Hollanda hükümeti tarafından sınır dışı edilmekle tehdit edildiklerini dile getirdi.

Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu - 5

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ: "İNSAN HAKLARI BURADA YOK!"

Saldırıya uğrayan ailenin feryadı, Batı'nın çifte standardını bir kez daha gündeme taşıdı. Visam Mikdad, "Avrupa insan ve kadın haklarını savunduğunu iddia ediyor ama bunların hiçbiri yok. Eğer bu video olmasaydı ben içeriden çıkamayacaktım. Allah gerçeği gösterdi" diyerek, Avrupa'nın kadın ve insan hakları konusundaki iddialarının koca bir yalandan ibaret olduğunu tüm dünyaya haykırdı. A Haber'e yapılan bu açıklamalar, Hollanda polisinin ırkçı ve gaddar tavrının altındaki gerçek motivasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

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