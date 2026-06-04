Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu
Hollanda'da sığınmacı merkezinde hamile Filistinli bir kadın, polis tarafından darp edildi. Eşi onu korumaya çalışırken şiddete maruz kalırken A Haber darp edilen Melek El Mahmud ve Visam Mikdad'a ulaştı. Mağdur çiftin bebekleri yaşadıkları olay nedeniyle erken doğarken, aile şimdi de ülkeden sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor. İşte Filistinli çiftin yaşadığı o korkunç anlar...
Hollanda polisi, Avrupa'nın sözde "insan hakları" ve "demokrasi" maskesini bir kez daha düşürerek ırkçılığın ve şiddetin en karanlık yüzünü gösterdi. Hollanda'da bir sığınmacı merkezinde hamile kadını yerlerde sürükleyen, eşine köpeklerle saldıran ve şok tabancasıyla işkence yapan polislerin yaşattığı dehşet anları dünyayı sarstı. A Haber, bu vahşetin mağdurları olan Melek El Mahmud ve Visam Mikdad çiftine ulaştı.
HAMİLE KADINI SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ
Olayın fitili, masum bir ailenin Hollanda sokaklarında polis tarafından durdurulmasıyla başladı. Yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlatan Melek El Mahmud, "Benim hamile olduğumu biliyorlardı. Polis bana vurdu ve savurdu. Diğer polisler de geldi, saçımdan çektiler ve yere yatırdılar" ifadelerini kullandı.
Polislerin hiçbir insani kaygı gütmeden hareket ettiğini belirten Melek El Mahmud, sadece eşinin yanında kalmak istediği için bu vahşi saldırıya maruz kaldığını dile getirdi. Polisin gözü dönmüş saldırganlığı karşısında çaresiz kalan hamile kadının saçlarından çekilerek yere fırlatılması, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir utanç tablosu olarak hafızalara kazındı.
"BİZE HAYVANMIŞIZ GİBİ DAVRANDILAR!"
Eşine ve doğmamış bebeğine yapılan saldırı karşısında dehşete düşen Visam Mikdad, polislerin o anki tavrını "Hayvanmışız gibi davrandılar" sözleriyle aktardı. Yaşanan arbedede eşini korumaya çalıştığını belirten Mikdad, "O ırkçı polis geldi, eşimi yere savurdu. Bunları görünce sinirimi kontrol edemedim çünkü eşimi ve doğmamış çocuğumun hayatını tehlikeye atıyordu. Eşimi korumaya gittiğimde hepsi birden bana saldırmaya başladı" şeklinde konuştu. Visam Mikdad, polislerin eşinin sırtına çok sert şekilde vurduğunu ve bir polisin ise kadının saçlarını çekerek işkenceye devam ettiğini ifade etti.
POLİS KÖPEĞİ VE ŞOK TABANCASIYLA GELEN İŞKENCE
Saldırının boyutu sadece fiziksel darpla sınırlı kalmadı. Polisler, savunmasız çiftin üzerine eğitimli saldırı köpeklerini saldı. Visam Mikdad, yaşadığı dehşet anlarını "Polis köpeği bacağımı ısırdı, eşimi de ısırabilirdi. Bize böyle davranmaya hakları yok. Şok tabancasıyla elektrik verdiler" ifadeleriyle anlattı. Mikdad'ın bacağındaki derin yaralar ve elektrik şokuyla yapılan müdahale, Hollanda polisinin 'sıcak temas' anında nasıl bir caniye dönüştüğünü kanıtlar nitelikteydi.
KAMERA YALANI VE HUKUK SKANDALI: HEM VURDULAR HEM TAZMİNAT İSTEDİLER!
Olayın ardından yaşananlar ise bir başka hukuk skandalını beraberinde getirdi. Dört gün boyunca haksız yere gözaltında tutulduğunu söyleyen Visam Mikdad, "Melek şikayete gittiğinde güvenlik kameralarının açık olmadığını iddia ettiler. Bir de polisi vurmakla beni suçluyorlar ve benden tazminat istiyorlar" sözleriyle maruz kaldıkları iftiraları aktardı. Hollanda makamlarının ellerinde video kanıtı olmasaydı gerçeği asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Mikdad, polisin sadece şiddet uygulamakla kalmayıp, suçu mağdurların üzerine yıkmaya çalıştığını belirtti.