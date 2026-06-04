Hollanda polisi Filistinli hamile kadını darp etti! Mağdur çift A Haber'e konuştu

Hollanda polisi, Avrupa'nın sözde "insan hakları" ve "demokrasi" maskesini bir kez daha düşürerek ırkçılığın ve şiddetin en karanlık yüzünü gösterdi. Hollanda'da bir sığınmacı merkezinde hamile kadını yerlerde sürükleyen, eşine köpeklerle saldıran ve şok tabancasıyla işkence yapan polislerin yaşattığı dehşet anları dünyayı sarstı. A Haber, bu vahşetin mağdurları olan Melek El Mahmud ve Visam Mikdad çiftine ulaştı.

HAMİLE KADINI SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ

Olayın fitili, masum bir ailenin Hollanda sokaklarında polis tarafından durdurulmasıyla başladı. Yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlatan Melek El Mahmud, "Benim hamile olduğumu biliyorlardı. Polis bana vurdu ve savurdu. Diğer polisler de geldi, saçımdan çektiler ve yere yatırdılar" ifadelerini kullandı.

Polislerin hiçbir insani kaygı gütmeden hareket ettiğini belirten Melek El Mahmud, sadece eşinin yanında kalmak istediği için bu vahşi saldırıya maruz kaldığını dile getirdi. Polisin gözü dönmüş saldırganlığı karşısında çaresiz kalan hamile kadının saçlarından çekilerek yere fırlatılması, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir utanç tablosu olarak hafızalara kazındı.