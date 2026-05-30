Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji'den 5 günlük rapor: Termometreler 34 dereceyi görecek

KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK Meteoroloji'nin tahminlerine göre Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ 30 MAYIS 2026 CUMARTESİ Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

31 MAYIS 2026 PAZAR Yağışlı sistem Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli hava devam edecek.

1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ Yeni haftayla birlikte sağanak yağışlar Marmara'nın büyük bölümü, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş kesimlerinde etkili olacak. Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ise yağıştan uzak kalacak.