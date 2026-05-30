Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji'den 5 günlük rapor: Termometreler 34 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Ülkenin batı ve güney kesimlerinde termometrelerin 34 dereceye ulaşması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağışlı hava etkisini sürdürecek.
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuyla birlikte netleşmiş oldu.
Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi beklenirken, özellikle batı ve güney bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini artıracak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
TERMOMETRELER 34 DERECEYE ULAŞACAK
Meteoroloji verilerine göre hafta sonuyla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yükselişe geçecek. İzmir ve Aydın çevresinde hafta sonu 29 derece civarında seyreden sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafta ortasına doğru ise Ege kıyılarında termometrelerin 34 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların 33 derece seviyelerine kadar yükselmesi beklenirken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların yüksek nemle birlikte 27-29 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR
İstanbul'da hafta sonuna 23-26 derece aralığında başlayan hava sıcaklığı, pazar günü yağış geçişleriyle kısa süreli düşüş gösterecek. Ancak yeni haftayla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri İstanbul'da termometrelerin 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.