Yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji'den 5 günlük rapor: Termometreler 34 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Ülkenin batı ve güney kesimlerinde termometrelerin 34 dereceye ulaşması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuyla birlikte netleşmiş oldu.

METEOROLOJİ UZMANI TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?
Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi beklenirken, özellikle batı ve güney bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini artıracak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

TERMOMETRELER 34 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji verilerine göre hafta sonuyla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yükselişe geçecek. İzmir ve Aydın çevresinde hafta sonu 29 derece civarında seyreden sıcaklıkların yeni haftayla birlikte 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafta ortasına doğru ise Ege kıyılarında termometrelerin 34 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların 33 derece seviyelerine kadar yükselmesi beklenirken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların yüksek nemle birlikte 27-29 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

İstanbul'da hafta sonuna 23-26 derece aralığında başlayan hava sıcaklığı, pazar günü yağış geçişleriyle kısa süreli düşüş gösterecek. Ancak yeni haftayla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri İstanbul'da termometrelerin 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

31 MAYIS 2026 PAZAR

Yağışlı sistem Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneşli hava devam edecek.

1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ

Yeni haftayla birlikte sağanak yağışlar Marmara'nın büyük bölümü, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş kesimlerinde etkili olacak. Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ise yağıştan uzak kalacak.

2 HAZİRAN 2026 SALI

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve parçalı bulutlu hava etkisini koruyacak.

3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA

Yağışlı sistem yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkili olmaya devam edecek. Marmara ve kıyı Ege'de hava açarken, batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara

  • İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çanakkale: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kırklareli: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sakarya: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Ege

  • İzmir: 29°C, az bulutlu ve açık
  • Denizli: 27°C, az bulutlu ve açık
  • Manisa: 27°C, az bulutlu ve açık
  • Afyonkarahisar: 19°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

  • Adana: 28°C, kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor
  • Antalya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Burdur: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 25°C, kıyı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor

İç Anadolu

  • Ankara: 20°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 21°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çankırı: 20°C, parçalı bulutlu
  • Konya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz

  • Zonguldak: 21°C, sağanak yağışlı
  • Kastamonu: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
  • Düzce: 23°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Samsun: 20°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Trabzon: 17°C, sağanak yağışlı
  • Artvin: 14°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Amasya: 20°C, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

  • Erzurum: 14°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kars: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
  • Van: 18°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Malatya: 22°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Şanlıurfa: 27°C, parçalı bulutlu
  • Diyarbakır: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Mardin: 24°C, parçalı bulutlu
  • Siirt: 24°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
