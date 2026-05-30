Sokakta, yemekte, sohbette adım adım izleniyoruz! Gözünüzün önündeki gizli casus

Teknoloji dünyasının yeni nesil ürünleri arasında gösterilen akıllı gözlükler, beraberinde gizlilik ve veri güvenliği tartışmalarını da getiriyor. Kamera ve internet bağlantısı özellikleriyle dikkat çeken bu cihazların, kullanıcıların günlük yaşamlarına dair çok sayıda veriyi topladığı belirtiliyor. Uzmanlar, görüntü ve ses kayıtlarının nasıl işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süre saklandığı konusunda şeffaflık çağrısında bulunurken, akıllı gözlüklerin mahremiyet üzerindeki etkileri yeniden gündeme taşınıyor.

Sadece akıllı gözlükler değil, tüm giyilebilir teknolojilerde güvenlik açıkları devasa boyutlara ulaşmış durumda. SOKAKTA, YEMEKTE, SOHBETTE ADIM ADIM İZLENİYORUZ GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİDE "CASUS" ALARMI Bir gözlük düşünün; sadece görmenize yardımcı olmuyor, aynı zamanda gördüğü her şeyi kaydediyor, dinliyor ve yapay zekâ algoritmalarıyla analiz ediyor. Eskiden casus filmlerinde gördüğümüz bu senaryolar artık sokaklarda, restoranlarda ve hatta evlerimizin içinde birer gerçeklik haline geldi. Uzmanlar konuyla ilgili olarak, "Özellikle veri güvenliği anlamında bu gözlüklerin sürekli kayıt altında olduğu, ses kaydı, video kaydı, görüntü kaydı aldığını unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullanarak vatandaşları en üst perdeden uyardı.

SOKAKTA, YEMEKTE, SOHBETTE ADIM ADIM İZLENİYORUZ Tehlike sadece gözlüğü takan kişi için değil, çevresindeki herkes için geçerli. Siz yolda yürürken, bir restoranda ailenizle yemek yerken veya bir arkadaşınızla mahrem bir konuyu konuşurken, karşınızdaki kişinin gözlüğündeki o küçük kameraya çoktan yakalanmış olabilirsiniz. Bu cihazlar, kullanıcının baktığı her noktayı dijital bir veriye dönüştürüyor. Konunun vahametini anlatan uzmanlar, "Bu cihazlar internete bağlı cihazlar olduğu için veriyi anlık olarak internette işleyebiliyor ve daha sonra bu veriler kullanılabiliyor" sözleriyle, dijital izlemenin kaçınılmaz bir hale geldiğini vurguladı. Dijital dünyayı esir alan Siyonist kuşatma DİJİTAL DÜNYAYI ESİR ALAN SİYONİST KUŞATMA YAPAY ZEKÂ İÇİN MAHREMİYET SUİKASTI Peki, bu devasa veri yığını nereye gidiyor? Hazırlanan son raporlar, akıllı gözlüklerin kaydettiği her anın yapay zekâ sistemlerini eğitmek ve geliştirmek amacıyla teknoloji patronları tarafından incelendiğini gösteriyor. Bu durum, sadece bir görüntü kaydı değil, tam anlamıyla bir "mahremiyet suikastı" anlamına geliyor. Evlerin içi, en özel anlar, hatta bilgisayar ekranındaki banka hesap bilgileri bile bu dijital gözlerin takibi altında. Uzmanlar, "Mahrem algısı tamamıyla yer değiştirmiş, yön değiştirmiş bir duruma geldi. Bizim yine bu kullanıcı sözleşmelerini okumadan imzaladığımız birtakım sözleşmeler, bizim başımıza bir anlamda dert olarak çıkmaktadır" ifadeleriyle, kullanıcıların farkında olmadan kendi elleriyle bu esarete imza attıklarını aktardı.

GİZLİ KAYIT TEHLİKESİ: IŞIK YANMIYORSA KAYITTA MISINIZ? Bazı modellerde kayıt sırasında bir uyarı ışığı yanarak çevredekilere haber veriyor olsa da, piyasadaki birçok modelde böyle bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Bu da akıllı gözlükleri adeta görünmez bir casusluk cihazına dönüştürüyor. İnsanlar kayıt altına alındıklarını anlamadan en özel bilgilerini paylaşıyor. Uzmanlar, kullanıcıların bu tehlikeden korunması için, "Özellikle kullanıcıların güvenlik ayarlarında gizlilik ayarlarını kontrol edilmesi, ses ayarının mutlaka kapalı durumda olması ve özellikle bu tarz mahrem yerlerde görüntü alınmaması gerekiyor. Gözlüğün hangi mobil uygulaması varsa o uygulamanın kullanılması gerekiyor" şeklinde kritik uyarılarda bulundu.