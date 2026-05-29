Modern çağın sinsi tuzağı: "Yatakta çürüme" akımı gençliği esir alıyor

Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan ve "Bed Rotting" olarak adlandırılan "yatakta çürüme" akımı, yeni nesli tehdit etmeye devam ediyor. Gençlerin tüm gününü yatakta, ellerinde telefon veya tabletle hiçbir şey yapmadan geçirmesi olarak tanımlanan bu durum, kimileri tarafından "dinlenme" ve "şarj olma" olarak görülse de uzmanlar madalyonun öteki yüzüne dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu pasif yaşam biçimi, aslında sinsi bir tükenmişlik sendromunun ve psikolojik çöküşün habercisi olabilir.

GENÇLİĞİN YENİ ROTASI: HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK

Z kuşağı arasında adeta bir salgın gibi yayılan bu akımda, bireyler saatlerce yataktan çıkmayarak vaktinin tamamını dijital dünyada tüketiyor. Sokaktaki vatandaşlar ve gençler bu duruma farklı pencerelerden bakarken, bir genç, "15 saat falan yatakta kalabiliyorum, hiçbir şey yapasım gelmiyor" ifadelerini kullanarak akımın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Kimileri bu durumu bir hak olarak görse de, bir başka vatandaş, "Şimdiki yeni nesil her şeyin kolayına kaçıyor. Tembellik bu, yeni nesil biraz daha tembelliğe alıştı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.