Ankara’da tavan çöktü evi su bastı: Günlerce uyardılar kimse ilgilenmedi

Ankara’da sağanak sonrası bir apartmanda yaşanan tavan çökmesi, bir aileyi gece yarısı felaketle karşı karşıya bıraktı. İddiaya göre günler öncesinden yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi; aile ise yetkililere tepki gösterdi.

Ankara'nın Konutkent Mahallesi'nde günlerdir etkili olan sağanak yağış, 12 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan Koçak ailesi için faciaya dönüştü. İddiaya göre, tavanın su akıttığına dair defalarca yapılan uyarılara rağmen ne ev sahibi ne de site yönetimi kılını kıpırdattı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle çöken tavan, evi sular altında bırakırken; eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere isyan etti.

ANKARA'DA TAVAN ÇÖKTÜ: "İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"

GECE YARISI ŞELALE GİBİ AKAN SUYLA UYANDILAR

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından Konutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üç yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan Dünya Koçak ve çocukları, gece saat 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle yataklarından fırladı. Tavanın bir anda çökmesiyle oda göle dönerken, Dünya Koçak, "Görüyor musunuz burada tavandan su akıyor, elektriğin yanında acayip her taraf ıslandı" sözleriyle dehşet anlarını kayda aldı. Yaşadıkları korkuyu anlatan Koçak, "Uyurken korktuk, deprem mi oldu bir şey mi oldu diye. Direkt şelale gibi yukarıdan hem su aktı hem tavan çöktü, o korkuyla uyandık" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM GELEN FACİA: "UYARDIK AMA MUHATAP BULAMADIK"

Facia, iddialara göre göz göre göre geldi. Tavan çökmeden günler önce sızıntıların başladığını ve durumu hem ev sahibine hem de site yönetimine bildirdiğini söyleyen Dünya Koçak, hiçbir önlem alınmadığını savundu. Koçak, "Su akıyordu ilk önce, daha bu hale gelmeden önce haber verdim. Çok korkunç bir gece yaşadık, sular şelale gibi aktı" dedi. Yüksek aidat ödemelerine rağmen mağdur edildiklerini belirten çaresiz anne, "Yönetim kapımı çalmadı, gelmedi. Oysaki yüksek aidat da ödüyoruz, karşılığını görmüyoruz maalesef" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK, HER ŞEY ÇÖP OLDU"

Tavanın çökmesiyle birlikte evdeki mobilyalar ve kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Çocuklarıyla birlikte kovalarla su taşıyarak evi temizlemeye çalışan Dünya Koçak, "Çocuklar da yardım ediyor, kova kova sular taşıyoruz. Kıyafetlerim çöp oldu, yatağım çöp oldu, dolabım çöp... Her şey çöp oldu. Onları geçtim, can güvenliğimiz yok" şeklinde konuştu. Elektrik tesisatıyla suyun temas etmesinden korkan Koçak, "Tüm odanın avizelerinden aktığı için uyardım. Bu suyla elektrik temas ettiğinde yangın çıkabilir, patlama olabilir. İlla bir şey mi yaşanması gerekiyor, birinin ölmesi mi gerekiyor?" sözleriyle yetkililere seslendi.

TEK SIĞINAK SALON KALDI

Evin banyosu ve diğer odaları da su akıtmaya devam ederken, ailenin sığınabileceği tek güvenli alan olarak salon kaldı. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmediğini söyleyen Dünya Koçak, "Çocukların odası, banyo her taraf akıyor. Bir tek sığınma odamız salon kaldı. Üstümüzden yağmur yağıyor resmen. Sadece isteğim bir an önce önlem alınsın, biz rahat yaşayalım" ifadelerini kullandı.

SİTE YÖNETİMİNDEN "HAVA ŞARTLARI" SAVUNMASI

ATV Haber'in ulaştığı site yönetimi ise suçlamaları reddederek topu hava şartlarına attı. Sorunun üst kattaki bir tesisat arızasından değil, dış cepheden kaynaklandığını iddia eden site yönetimi yetkilisi, "Kesinlikle bu iddiaların hiçbirini ne yönetim olarak ne de ev sahibi olarak kabul etmiyoruz. Bizim oraya ya vinçle ya da dağcı indirerek dışarıdan müdahale etmemiz gerekiyor. Şu anki hava şartlarında müdahale edemeyeceğimizi kendisine ilettik" açıklamasını yaptı. Yönetim ayrıca, oluşan maddi ve manevi zararın karşılanacağını hanımefendiye ilettiklerini savundu.

