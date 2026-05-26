Ankara’da tavan çöktü evi su bastı: Günlerce uyardılar kimse ilgilenmedi

Ankara'nın Konutkent Mahallesi'nde günlerdir etkili olan sağanak yağış, 12 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan Koçak ailesi için faciaya dönüştü. İddiaya göre, tavanın su akıttığına dair defalarca yapılan uyarılara rağmen ne ev sahibi ne de site yönetimi kılını kıpırdattı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle çöken tavan, evi sular altında bırakırken; eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere isyan etti.

GECE YARISI ŞELALE GİBİ AKAN SUYLA UYANDILAR

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından Konutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üç yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan Dünya Koçak ve çocukları, gece saat 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle yataklarından fırladı. Tavanın bir anda çökmesiyle oda göle dönerken, Dünya Koçak, "Görüyor musunuz burada tavandan su akıyor, elektriğin yanında acayip her taraf ıslandı" sözleriyle dehşet anlarını kayda aldı. Yaşadıkları korkuyu anlatan Koçak, "Uyurken korktuk, deprem mi oldu bir şey mi oldu diye. Direkt şelale gibi yukarıdan hem su aktı hem tavan çöktü, o korkuyla uyandık" ifadelerini kullandı.