Sındırgı'da depremin izleri siliniyor: Dev konut projesinde sona yaklaşıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl yaşanan depremlerin ardından başlatılan konut seferberliği hız kesmeden sürüyor. 6,1 büyüklüğündeki iki depremin izlerini silmek için inşa edilen 718 kalıcı konutta sona yaklaşılırken, kırsalda 250 köy evinin yapımı da devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddetli depremlerin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan sarsıntıların izlerini silmek için başlatılan dev konut hamlesi hız kesmeden devam ederken, depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlar bölgede yükselmeye başladı. A Haber Muhabiri Vedat Sezer, bölgedeki son durumu ve yürütülen hummalı çalışmaları yerinden aktardı. SINDIRGI'DA DEPREMİN YARALARI SARILIYOR ŞİDDETLİ SARSINTILAR BÖLGEYİ DERİNDEN SARSTI Sındırgı'da yaşanan süreci ve depremin bilançosunu hatırlatan Vedat Sezer, "10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem, bölgede ciddi ve ağır hasarlara yol açmıştı. Sındırgı'daki bu depremlerde maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 55 kişi de farklı nedenlerle yaralanmıştı. 733 bina ya ağır hasar almış ya da yıkılmıştı" sözleriyle felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgedeki sarsıntıların bir süre devam ettiğini belirten Sezer, "Depremlerin ardından bölgede adeta bir deprem fırtınası yaşandı. 25 binden fazla sarsıntının kaydedildiği Sındırgı'da, son olarak Mayıs ayının ilk haftasında 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelerek vatandaşları tedirgin etmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

KONTEYNER KENTLERDEN KALICI KONUTLARA GEÇİŞ Depremin hemen ardından devletin hızla harekete geçtiğini vurgulayan Sezer, "Depremin yaralarının sarılması için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bölgede öncelikle vatandaşlar için geçici konteyner kentler kuruldu ve barınma ihtiyaçları karşılandı. Ancak asıl hedef olan kalıcı konutlar için de vakit kaybedilmeden düğmeye basıldı" dedi. İnşaat çalışmalarının zemin yapısı nedeniyle titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Sezer, "Şu an yapılan konutlar oldukça sağlam ve kayalık bir zeminde yükseliyor. Bu kayaların kırılması süreci inşaatın temel aşamasında yaklaşık iki ay sürdü, ancak şu an kaba inşaatların büyük bir kısmının tamamlandığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

718 YENİ KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK İlçe merkezindeki inşaat çalışmalarının hızına dikkat çeken Sezer, "Bulunduğumuz bu bölge adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. 17 bloktan oluşan 338 konutluk proje büyük bir hızla ilerliyor. Bunun yanı sıra iki ayrı bölgede daha 135 ve 245 adet konutun inşası sürüyor. Toplamda ilçe merkezindeki 718 konutun kaba inşaatları hemen hemen tamamlanmak üzere" bilgisini paylaştı. Teslimat süreciyle ilgili de müjdeli haberi veren Sezer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konutların 11-12 ay içerisinde teslim edileceğini açıklamıştı. Mevcut hıza bakıldığında imalatların planlanan sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.