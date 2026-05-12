Belçika Savunma Bakanı Francken A Haber’e konuştu: “Türk savunma sanayii bizim için rol modeldir"
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Türkiye ile ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi. Ankara’da yeni savunma anlaşmaları imzalayacaklarını belirten Francken, Türk savunma sanayiini “rol model” olarak gördüklerini ifade etti. NATO içindeki gerilimlere karşı “sükunet” çağrısı yapan Belçikalı Bakan, “AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var” mesajı verdi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki projeleri yerinde inceleyen Bakan Francken, insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya olan hayranlığını gizleyemedi. Türkiye ile Belçika arasındaki stratejik ortaklığın altını çizen Francken, Ankara'nın savunma doktrinini örnek aldıklarını belirterek, "Türkiye müttefikimiz, dostumuz ve Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçasıdır" mesajını verdi.
TÜRKİYE İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM: "ANKARA'DA DAHA ÇOK İMZA ATACAĞIZ"
Belçika'dan Türkiye'ye 14 yıl aradan sonra Kraliçe Mathilde liderliğinde gerçekleştirilen geniş katılımlı ziyareti değerlendiren Francken, Türkiye ile her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bu bağları daha da geliştireceklerini belirterek, "Türkiye'ye düzenlenen bu ekonomik misyon, tarihteki en büyük ticaret hamlelerinden biridir. Yaklaşık 500 girişimciyle buradayız. İstanbul'da 27 sözleşme imzaladık ancak çarşamba akşamı Ankara'da çok daha fazlasına imza atacağız. Bu ziyaret; daha fazla ihracat, daha fazla iş ve daha güçlü anlaşmalar anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacminin hızla artacağını kaydeden Bakan, gıda, sağlık, biyoteknoloji ve havacılık gibi pek çok alanda verimli görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.
SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE MODELİ: "SİHA TEDARİK ETMEK İSTİYORUZ"
Türkiye'nin savunma sanayiindeki ivmesini ve NATO içindeki kritik rolünü vurgulayan Bakan Francken, Türk şirketleriyle çok yakın çalıştıklarını belirterek, "Türk savunma sanayii şirketlerini ziyaret ettik ve yeni iş birliği anlaşmaları imzaladık. Umuyorum ki İHA ve SİHA gibi sistemlerin tedarikini de yapabiliriz. Türkiye bu alanda çok iyi yeteneklere ve rekabetçi fiyatlara sahip, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.
KIZILELMA BELÇİKA BAKANINI HAYRAN BIRAKTI
Türk savunma sanayii tesislerinde incelemelerde bulunan Francken, kendisini en çok etkileyen ürünün ne olduğu sorusuna hiç düşünmeden, "Kesinlikle KIZILELMA. İnsansız bir savaş uçağı olarak KIZILELMA gerçekten çok etkileyiciydi. Türk mühendisliğinin bu başarısı tek kelimeyle muazzam" cevabını verdi.