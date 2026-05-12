Belçika Savunma Bakanı Francken A Haber’e konuştu: “Türk savunma sanayii bizim için rol modeldir"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki projeleri yerinde inceleyen Bakan Francken, insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya olan hayranlığını gizleyemedi. Türkiye ile Belçika arasındaki stratejik ortaklığın altını çizen Francken, Ankara'nın savunma doktrinini örnek aldıklarını belirterek, "Türkiye müttefikimiz, dostumuz ve Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçasıdır" mesajını verdi.

TÜRKİYE İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM: "ANKARA'DA DAHA ÇOK İMZA ATACAĞIZ"

Belçika'dan Türkiye'ye 14 yıl aradan sonra Kraliçe Mathilde liderliğinde gerçekleştirilen geniş katılımlı ziyareti değerlendiren Francken, Türkiye ile her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bu bağları daha da geliştireceklerini belirterek, "Türkiye'ye düzenlenen bu ekonomik misyon, tarihteki en büyük ticaret hamlelerinden biridir. Yaklaşık 500 girişimciyle buradayız. İstanbul'da 27 sözleşme imzaladık ancak çarşamba akşamı Ankara'da çok daha fazlasına imza atacağız. Bu ziyaret; daha fazla ihracat, daha fazla iş ve daha güçlü anlaşmalar anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki 8 milyar dolarlık ticaret hacminin hızla artacağını kaydeden Bakan, gıda, sağlık, biyoteknoloji ve havacılık gibi pek çok alanda verimli görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.