Silivri’de dev duruşma salonu açılıyor: 2 bin 295 kişilik kapasite
Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen 2 bin 295 kişilik dev duruşma salonunda çalışmalar tamamlandı. Yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin yargılanacağı modern salon, önümüzdeki hafta ilk davasına ev sahipliği yapacak.
Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen yeni ve devasa duruşma salonunda çalışmalar sona erdi. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin yargılanacağı bu modern salon, tam 2 bin 295 kişilik toplam kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük adli mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Aksoy ile bir araya gelerek dev projenin detaylarını ve salonun sunduğu yenilikleri yerinde inceledi.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ BU SALONDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yeni salonun inşaatının tamamlandığını belirten A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Yeni yapılan devasa mahkeme salonunun inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki hafta suç örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin tutuklu sanıkları tam bu noktada, hakim ve savcı karşısında savunmalarını yapacaklar." ifadelerini kullandı. Kameraman Aydın Baytar'ın görüntülediği devasa alanda mahkeme heyeti, avukatlar ve izleyiciler için ayrılan bölümlerin büyüklüğü dikkat çekiyor.
FİZİKİ ALAN İHTİYACI VE GÜVENLİK RİSKLERİNE KESİN ÇÖZÜM
Büyük dosyaların adliyelerde görülmesinin zorluklarına değinen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Aksoy, "Şu anda 400-500 sanıklı dosyalarla karşı karşıya kaldık. Bunların hem güvenlik riskleri arttı hem de fiziki alan ihtiyaçları büyüdü. Adliyelerde bu sorunların çözüm imkanı maalesef bulunmuyor. Silivri'deki büyük duruşma salonlarımızın dahi bu yükü kaldıracak kapasitede olmaması nedeniyle, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcımız Doç. Dr. Sayın Barış Duman'ın yoğun mesaileriyle daha büyük kapsamlı bir salon planlaması yapıldı." sözleriyle projenin hayata geçiş sürecini aktardı.
REKOR KAPASİTE: AYNI ANDA 2 BİN 295 KİŞİ
Yeni salonun kapasite bilgilerini paylaşan Başsavcı Vekili Hakan Aksoy, "Halen yargılamaların devam ettiği en büyük salonumuz 1011 kişi kapasiteliydi. Yeni yaptığımız bu duruşma salonunda ise 555 sanık, 1268 avukat ve 472 izleyici kapasitesi bulunuyor. Toplam kapasitemiz 2 bin 295 kişidir. Ayrıca salonumuz ceza infaz kurumumuzdaki 32 bin tutuklu ve hükümlü ile 4 bin personelimiz için eğitim ve sosyal faaliyetlerde de kullanılabilecek çok yönlü bir alandır." açıklamalarında bulundu.
İLK DURUŞMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Salonun önümüzdeki haftadan itibaren kapılarını açacağını belirten A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Nasip olursa önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yeni nesil suç örgütü olarak bilinen bir yapılanmanın davasına burada başlanacak. Salonun toplam kapasitesi eski salonun neredeyse iki katı büyüklüğünde. 54 basın mensubunun da takip edebileceği bu dev alanda, önümüzdeki aylarda benzer çetelerin yargılamaları devam edecek." ifadelerini kullandı.