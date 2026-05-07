Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen yeni ve devasa duruşma salonunda çalışmalar sona erdi. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin yargılanacağı bu modern salon, tam 2 bin 295 kişilik toplam kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük adli mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Aksoy ile bir araya gelerek dev projenin detaylarını ve salonun sunduğu yenilikleri yerinde inceledi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ BU SALONDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yeni salonun inşaatının tamamlandığını belirten A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Yeni yapılan devasa mahkeme salonunun inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki hafta suç örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve çetelerin tutuklu sanıkları tam bu noktada, hakim ve savcı karşısında savunmalarını yapacaklar." ifadelerini kullandı. Kameraman Aydın Baytar'ın görüntülediği devasa alanda mahkeme heyeti, avukatlar ve izleyiciler için ayrılan bölümlerin büyüklüğü dikkat çekiyor.