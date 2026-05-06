Zeytinburnu’nda sahte altın operasyonu: 4,5 kilo sahte altın ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bir atölyeye düzenledikleri başarılı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon lira olan 4,5 kilogram sahte altın ele geçirdi. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan ve 1, 5 ile 10 gramlık paketler halinde piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce sahte altına el konulurken, operasyonun tüm detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALTIN İMALATHANESİNE BASKIN
Küresel piyasalardaki hareketliliği fırsat bilen sahtecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını paylaşan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Son günlerde Trump'ın açıklamaları ve İran-Amerika gerilimi gibi nedenlerle altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Bu sıcak gündemi fırsat bilen dolandırıcılara yönelik Zeytinburnu'nda bir atölyeye baskın düzenlendi." ifadelerini kullandı. Jandarma ekiplerinin dikkatli takibi sonucu ortaya çıkarılan imalathanede, sahte altın üretimi için kurulan profesyonel düzenekler deşifre edildi.
GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ
Ele geçirilen altınların paketleme sistemindeki profesyonellik, görenleri hayrete düşürdü. Operasyonun teknik detaylarına değinen Ramazan Almaçayır, "Görüntülerde altınların paketlerinin buzlanmasının sebebi, bir altın markasının ambalajıyla birebir aynı şekilde tasarlanmış olmasıdır. Toplamda 4 bin 520 gram sahte altın ele geçirildi. Bunlar 1 gram, 5 gram ve 10 gramlık paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmıştı." sözleriyle sahteciliğin boyutunu gözler önüne serdi. Atölyede yapılan aramalarda presleme makineleri, döküm kalıpları ve paketleme malzemelerinin de ele geçirildiği bildirildi.
VATANDAŞA KURULAN TUZAK SON ANDA ÖNLENDİ
Sahte altınların kuyumcular ve vatandaşlar için büyük bir risk oluşturduğunu belirten Almaçayır, "Bu sahte altınlar piyasaya sürülseydi, herhangi bir vatandaşımız yatırım amacıyla bunları aldığında, satış aşamasında çok büyük mağduriyetler yaşayabilirdi. Kuyumcuların bile anlamakta zorlanacağı kadar profesyonel bir sahtecilikle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen tüm malzemeler tutanakla adli emanete teslim edildi. Jandarma, bu büyük operasyonla 28,5 milyon liralık dev bir vurgunun önüne geçmiş oldu.