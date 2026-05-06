Zeytinburnu’nda sahte altın operasyonu: 4,5 kilo sahte altın ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinburnu'nda bir atölyeye düzenledikleri başarılı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon lira olan 4,5 kilogram sahte altın ele geçirdi. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan ve 1, 5 ile 10 gramlık paketler halinde piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce sahte altına el konulurken, operasyonun tüm detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALTIN İMALATHANESİNE BASKIN

Küresel piyasalardaki hareketliliği fırsat bilen sahtecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntılarını paylaşan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Son günlerde Trump'ın açıklamaları ve İran-Amerika gerilimi gibi nedenlerle altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Bu sıcak gündemi fırsat bilen dolandırıcılara yönelik Zeytinburnu'nda bir atölyeye baskın düzenlendi." ifadelerini kullandı. Jandarma ekiplerinin dikkatli takibi sonucu ortaya çıkarılan imalathanede, sahte altın üretimi için kurulan profesyonel düzenekler deşifre edildi.