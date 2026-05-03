Fatih Sultan Mehmed'in vefatının 545. yıl dönümü: Büyük Hakan dualarla anıldı

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yükselirken, devlet erkanı ve vatandaşlar büyük hakanın huzurunda el açıp dua etti.

Hastanenin manevi iklimine dikkat çeken muhabir Karaca, "Fatih Camii imam hatipleri tarafından şu anda okunan hatim dualarının ardından Fatih'in felsefesini ve İstanbul aşkını anlatan kasideler seslendirilecek" sözleriyle programın akışını aktardı. Karaca ayrıca, " 545 yıl geçmesine rağmen Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabri, bugün de İstanbul'un kalbi olan Fatih ilçesinde hıncahınç dolan bir manevi durak olma özelliğini koruyor" diyerek gösterilen vefaya vurgu yaptı.

Anma programının detaylarını yerinden aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, il protokolü, tarihçiler ve çok sayıda vatandaş katılım gösteriyor" sözleriyle törendeki yoğun katılımı paylaştı. Törenin öğle namazını müteakip başladığını belirten Karaca, "Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende eller, çağ açıp çağ kapatan hükümdar için semaya kalktı" i fadelerini kullandı.

SADECE BİR KOMUTAN DEĞİL, BİR FİLOZOF PADİŞAH

Fatih Sultan Mehmed'in tarihi kişiliğine değinen Numan Erşan Karaca, "Türkler için Fatih Sultan Mehmed Han sadece savaşan bir komutan değil; yedi dil bilen, felsefe, matematik ve astronomiye ilgi duyan bir filozof padişah figürüdür" dedi. Karaca, büyük hakanın entelektüel yönünü, "Bellini'ye portresini yaptırması ve sarayda geniş bir kütüphane kurması, onun doğu ve batı kültürlerini sentezleyen modern yüzünü temsil ediyor" ifadeleriyle aktardı.

CİHAN DEVLETİNİN KURUCUSU DUALARLA YAD EDİLİYOR

Osmanlı'nın cihan devletine dönüşme sürecini hatırlatan Karaca, "1481 yılında Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat eden Fatih Sultan Mehmed, 30 yıllık saltanatı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu gerçek bir cihan devletine dönüştürmüştü" sözlerini kullandı. Karaca, anma etkinliklerinin gün boyu İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen kültürel paneller ve sergilerle devam edeceğini belirterek sözlerini noktaladı.