CHP’de şaibeli kurultay davasında kritik gün! Oy karşılığı para ve makam iddiaları 6 Mayıs’ta mahkemede

SKANDAL İDDİALAR İDDİANAMEDE

Davanın içeriğine dair çarpıcı detayları paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Ana muhalefet partisinin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırıldığı iddia ediliyor. Özgür Özel lehine oy kullanılması için delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği teklif edildiği ifade ediliyor" sözleriyle sürecin perde arkasını araladı. Ağaoğlu ayrıca, delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği iddiasının da dosyada yer aldığını belirtti.

12 İSİM İÇİN HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

Yargılanan isimlerin profiline ve istenen cezalara dikkat çeken Tülay Ağaoğlu, "Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi bu davada yargılanıyor. Şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı, tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı, Bursa ve Erzurum İl Başkanları da yer alıyor. Bu isimler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.