İstanbul'da 1 Mayıs teyakkuzu! A Haber kent güvenlik Merkezi’nde

Kentin dört bir yanı binlerce sabit kamera, mobil sistemler ve havadan dronlar eşliğinde anlık olarak takip ediliyor. Özellikle 1 Mayıs gibi kritik günlerde bu sistemler, olası provokasyonların önüne geçilmesinde hayati bir rol oynuyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, " İstanbul'un dört bir tarafını sadece fiziki olarak bariyerlerle kapatıp ya da polis ekiplerinin o noktalarda kontrol yapmasıyla değil, aynı zamanda teknolojinin de kullanıldığını, dronlarla özellikle çalışmaların ve anlık olarak havadan takibin gerçekleştiğini sizlerle paylaşalım" sözleriyle sahadaki teknolojik gücü aktardı.

İstanbul'un güvenliği artık sadece sahadaki polis ekipleriyle değil, ileri teknoloji sistemlerle sağlanıyor.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Mecidiyeköy gibi stratejik alanlar uzman ekipler tarafından titizlikle izleniyor. Mehmet Karataş, "1 Mayıs ruhuna gölge düşürmek isteyen provokatörler de devreye girebilir ihtimaline karşı belli noktalar bariyerlerle kapatılırken bir taraftan da denetimler yapılıyor. Ama bir yandan da İstanbul'un gözü diyebileceğimiz bu noktadan anlık olarak şehirdeki tüm hareketlilik takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

KGYS merkezinde yüzlerce ekran üzerinden kentin kritik noktaları saniye saniye izleniyor.

KRİTİK NOKTALARDA 7/24 DENETİM

Şehrin sadece Avrupa yakası değil, Anadolu yakasındaki önemli arterler de bu sistemle koruma altına alınmış durumda. Rıhtım Caddesi, Üsküdar ve Beylikdüzü gibi noktalar tek bir merkezden koordine ediliyor.

Karataş, "İstanbul'un dört bir yanı; Mecidiyeköy'den Kadıköy'e, Kadıköy'den Üsküdar'a, Beylikdüzü'ne dört bir tarafı anlık olarak kentin izlendiğini sizlerle paylaşmış olalım" diyerek denetimin kapsamını vurguladı.