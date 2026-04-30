Kırkdilim tünelleri hizmete hazır: Karadeniz–Akdeniz hattında kritik eşik aşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan dev ulaşım projeleri bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Çorum'daki Kırkdilim Tünelleri, bugün saat 16.00 itibarıyla düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sunuluyor. Sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajları tarihe gömecek bu dev yatırımın detaylarını A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya aktardı.

ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIOR

Hizmete açılan her projeyle Türkiye'nin ulaşım ağı daha da güçlenirken, Çorum'da tarihi bir gün yaşanıyor. A Haber muhabiri Murat Onur, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ulaşım yatırımları tek tek hizmete açılmaya devam ediyor. Akdeniz'i, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan çok önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırkdilim Tünelleri, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın da katılımıyla açılacak" ifadelerini kullandı.

40 KESKİN VİRAJ TARİH OLDU

Yıllardır bölge halkının ve sürücülerin en büyük çilesi olan eski yolun yerini modern tüneller alıyor. Bölgedeki değişimi yerinde aktaran Murat Onur, "Eski yol tek şeritliydi ve özellikle kış şartlarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu. Adeta geçit vermeyen bu yol, yapılan hızlı yatırımla artık tamamen değişti. Kırkdilim ismini veren o 40 keskin viraj artık tarih oldu" sözleriyle projenin önemini vurguladı.