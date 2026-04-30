Kırkdilim tünelleri hizmete hazır: Karadeniz–Akdeniz hattında kritik eşik aşıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen ulaşım projelerine bir yenisi daha eklendi. Çorum’daki Kırkdilim Tünelleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgedeki 40 keskin virajı ortadan kaldıran proje, güvenli ve hızlı ulaşımın önünü açıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan dev ulaşım projeleri bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Çorum'daki Kırkdilim Tünelleri, bugün saat 16.00 itibarıyla düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sunuluyor. Sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajları tarihe gömecek bu dev yatırımın detaylarını A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya aktardı.
ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIOR
Hizmete açılan her projeyle Türkiye'nin ulaşım ağı daha da güçlenirken, Çorum'da tarihi bir gün yaşanıyor. A Haber muhabiri Murat Onur, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ulaşım yatırımları tek tek hizmete açılmaya devam ediyor. Akdeniz'i, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan çok önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırkdilim Tünelleri, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın da katılımıyla açılacak" ifadelerini kullandı.
40 KESKİN VİRAJ TARİH OLDU
Yıllardır bölge halkının ve sürücülerin en büyük çilesi olan eski yolun yerini modern tüneller alıyor. Bölgedeki değişimi yerinde aktaran Murat Onur, "Eski yol tek şeritliydi ve özellikle kış şartlarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu. Adeta geçit vermeyen bu yol, yapılan hızlı yatırımla artık tamamen değişti. Kırkdilim ismini veren o 40 keskin viraj artık tarih oldu" sözleriyle projenin önemini vurguladı.
HİZMET VE ESER SİYASETİ VURGUSU
A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, projenin hayata geçmesindeki kararlılığa dikkat çekerek, "Bugün tarihi bir gün, Kırkdilim virajları sorunu artık tarih oluyor. Dünyada ve Türkiye'de istikrarı sağlayan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 8 kilometrelik, iki geliş ve iki gidiş şeklindeki bu tüneller, Cumhurbaşkanımızın feraseti ve liderliğiyle tamamlandı" şeklinde konuştu. Kaya, muhalefetin engelleme çabalarına rağmen projeden vazgeçilmediğini belirterek, "Bazıları bu tünelleri yapmayalım derken, Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı ve bu eserler bu hale geldi. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş, iş üstüne iş koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇORUM'A HIZLI TREN MÜJDESİ
Dev ulaşım yatırımlarının sadece tünellerle sınırlı kalmadığını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çorum'umuza hızlı tren de geliyor. Fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 30'a ulaştı. İnşallah bu proje ile Çorum'u limanlara bağlayacağız, hammaddeyi getirecek ve mamul maddeyi limanlara ulaştıracağız" sözleriyle kente yönelik müjdeleri bir bir sıraladı.
KONFORLU VE GÜVENLİ YOLCULUK
Açılışı yapılan tünellerin bölge ekonomisine ve sürüş güvenliğine katkısına değinen Murat Onur, "Vatandaşlarımız artık konforlu ve güvenli bir şekilde sürüş imkanı bulacak. Bu dev eserle birlikte hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacak" diyerek sözlerini noktaladı.