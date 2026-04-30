Gökyüzünün yerli ve milli çelik kanadı: Gökbey helikopteri kara kuvvetleri envanterine girdi
Türkiye’nin savunma sanayiindeki kritik projelerinden biri olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi. TUSAŞ üretimi helikopter, yüksek irtifa performansı, çok yönlü görev kabiliyeti ve yerli üretim vizyonuyla dikkat çekiyor.
Türk savunma sanayiinin gurur abidesi TUSAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri, gövde gösterisi yaparak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan 5 adetlik teslimatın ardından, 6'ncı helikopterin adresi bu kez Kara Kuvvetleri oldu. A Haber ekibi, gökyüzündeki yeni gücümüzün kokpitine girerek bu tarihi ana tanıklık etti.
KARA KUVVETLERİ'NİN İLK GÖKBEY'İ SAHAYA İNDİ
Türk savunma sanayiinin öncü firması TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslimat töreninde heyecan doruktaydı. Milli teknolojimizin geldiği son noktayı yerinde takip eden muhabirimiz, "Türk ordusuna Gökbey helikopteri resmi olarak giriş yaptı. Şu an savunma sanayiinin öncü firması TUSAŞ'tayız ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan ilk teslimatın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Daha önce Jandarma'ya teslim edilen 5 adet helikopterin ardından gelen bu 6'ncı teslimat, Kara Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
ZORLU COĞRAFYANIN YENİ HAKİMİ
Gökbey, sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda teknik donanımıyla dünya devlerine kafa tutan bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. Helikopterin fiziksel ve teknik kabiliyetlerine dikkat çeken muhabirimiz, "Gökbey, Türkiye'nin sarp ve dağlı arazileri ile zorlu iklim koşulları düşünülerek tasarlandı. 16 metre uzunluğu ve heybetli yapısıyla 6 ton toplam kalkış ağırlığına sahip" sözleriyle devasa yapıyı aktardı. 20 bin feet servis tavanına kadar yükselebilen yerli helikopter, 360 km/h azami süratiyle gökyüzünde adeta fırtına estiriyor.
TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ KOKPİT VE GENİŞ KAPASİTE
Helikopterin iç donanımı ve kapasitesi de göz kamaştırıyor. İki kişilik mürettebatın bulunduğu kokpit kısmında pek çok ileri teknoloji sisteminin yer aldığını belirten muhabirimiz, "Havacılık dünyasındaki muadillerine kafa tutan Gökbey, arka tarafta ise tam 10 kişilik bir yolcu taşıma kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı. Gökbey'in havada kalış süresi ise operasyonel başarıyı perçinliyor; 3.8 saat havada kalabilen yerli güç, harici yakıt tankı desteğiyle bu süreyi 5 saatin üzerine çıkarabiliyor.
ÇOK YÖNLÜ KULLANIM: AMBULANS, KARGO VE ARAMA KURTARMA
Gökbey, sadece askeri operasyonlarda değil, sivil alanda da Türkiye'nin eli ayağı olacak şekilde tasarlandı. Modüler yapısı sayesinde her türlü göreve hızla adapte olabildiğini vurgulayan muhabirimiz, "Doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopteri olarak kullanılabilen Gökbey, geniş modüler yapısıyla farklı görev profillerine hızla adapte olabiliyor" ifadelerini kullandı. Bu çok yönlülük, Gökbey'i hem askeri hem de sivil alanlarda vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor.
HEDEF YERLİ MOTOR VE İHRACAT
TUSAŞ'ın başarısı sadece iç envanterle sınırlı kalmayacak. Gökbey'in dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmesi hedeflenirken, yerli motor çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Süreçle ilgili son gelişmeleri aktaran muhabirimiz, "Gökbey'de hedef, yerli motorla sertifika alarak gökyüzündeki tam bağımsızlığımızı ilan etmek. Kara Kuvvetleri'ne yapılacak ikinci Gökbey teslimatının ise Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor" sözleriyle müjdeleri peş peşe sıraladı.