Gökyüzünün yerli ve milli çelik kanadı: Gökbey helikopteri kara kuvvetleri envanterine girdi

Türk savunma sanayiinin gurur abidesi TUSAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Gökbey Genel Maksat Helikopteri, gövde gösterisi yaparak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan 5 adetlik teslimatın ardından, 6'ncı helikopterin adresi bu kez Kara Kuvvetleri oldu. A Haber ekibi, gökyüzündeki yeni gücümüzün kokpitine girerek bu tarihi ana tanıklık etti.

KARA KUVVETLERİ'NİN İLK GÖKBEY'İ SAHAYA İNDİ

Türk savunma sanayiinin öncü firması TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslimat töreninde heyecan doruktaydı. Milli teknolojimizin geldiği son noktayı yerinde takip eden muhabirimiz, "Türk ordusuna Gökbey helikopteri resmi olarak giriş yaptı. Şu an savunma sanayiinin öncü firması TUSAŞ'tayız ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan ilk teslimatın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Daha önce Jandarma'ya teslim edilen 5 adet helikopterin ardından gelen bu 6'ncı teslimat, Kara Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

ZORLU COĞRAFYANIN YENİ HAKİMİ

Gökbey, sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda teknik donanımıyla dünya devlerine kafa tutan bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. Helikopterin fiziksel ve teknik kabiliyetlerine dikkat çeken muhabirimiz, "Gökbey, Türkiye'nin sarp ve dağlı arazileri ile zorlu iklim koşulları düşünülerek tasarlandı. 16 metre uzunluğu ve heybetli yapısıyla 6 ton toplam kalkış ağırlığına sahip" sözleriyle devasa yapıyı aktardı. 20 bin feet servis tavanına kadar yükselebilen yerli helikopter, 360 km/h azami süratiyle gökyüzünde adeta fırtına estiriyor.