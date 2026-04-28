A Haber dehşetin merkezinde adım adım iz sürdü! Trump’a suikast girişiminde güvenlik zafiyeti

Fotoğraf (ahaber.com.tr-ekran görüntüsü) ÇANTA İÇİNDEKİ SİLAHLARLA KORİDORDAKİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ Saldırganın Union Station'dan gelerek otele yerleştiğini ve eylem anına kadar dikkat çekmediğini belirten Sapmaz, "Silahlarının çantada olduğunu tahmin ediyorum çünkü buradan çıkarken şu anda benim yürüdüğüm yoldan yürüyor ve buralar gördüğünüz gibi restoran, onun için de çok büyük ihtimalle çantaların içerisindeydi. Gizli servisin balo salonunun önünde barikat kurduğu yere kadar herhalde normal yürüyor dikkat çekmesin diye. Daha sonradan da orada çatışma başlıyor" ifadeleriyle güvenlik ağındaki boşluklara parmak bastı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-ekran görüntüsü) SON DURAK BALO SALONU: BARİYERLERDE ÇATIŞMA ÇIKTI Saldırganın son hamlesini yaptığı kapının önünde duran İrfan Sapmaz, o kritik saniyeleri şu cümlelerle aktardı: "Gizli servis elemanlarının onu yakalamaya çalışırken bulunduğu kapının önündeyiz şu anda. Yani buraya bariyerler kurulmuş, detektörler kurulmuş, arama cihazları kurulmuş ve buraya kadar geldiğini anlıyoruz bu saldırganın. Ve buradan itibaren de koşmaya başlıyor, geçmiş olsaydı oradan direkt balo salonuna girmiş olacaktı. Kendisine yönelik herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan buraya kadar geldiğini görüyorum."