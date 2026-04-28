A Haber dehşetin merkezinde adım adım iz sürdü! Trump’a suikast girişiminde güvenlik zafiyeti

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel yemekte, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi yaşandı. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte korumalar, Trump’ı apar topar salondan çıkardı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan olayın ardından otele giderek, suikastçının 10. kattaki odasından başlayıp balo salonunun kapısına kadar uzanan rotayı santim santim görüntüledi. Sapmaz, ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük güvenlik zafiyetlerinden birini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

ABD gündemini sarsan olay, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Hilton Oteli'nde düzenlediği yemek sırasında patlak verdi.

İŞTE TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAPILDIĞI YER

BEYAZ SARAY YEMEĞİNDE SİLAH SESLERİ: TRUMP APAR TOPAR ÇIKARILDI

Yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra salonda silah sesleri yankılanırken, büyük bir panik dalgası yaşandı. Canlı yayına yansıyan o dehşet anlarında, Trump'ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonu kuşattığı ve Başkan Trump'ı hızla güvenli bölgeye tahliye ettiği görüldü.

Yaşanan kaosun ardından bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAPILDIĞI OTELDE

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan olayın ardından otele giderek, suikastçının 10. kattaki odasından başlayıp balo salonunun kapısına kadar uzanan rotayı santim santim görüntüledi.

Sapmaz, "Şu anda oteldeyim tabii ki gizli bir çekim yapıyorum şu anda. Onun için biraz hızlı hareket etmek zorundayım. Güvenlik önlemleri kaldırılmış şu anda ama hala etrafta gizli servis ajanlarının olduğunu görebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde olayın nasıl geçtiğini bir anlatmak istiyorum" ifadelerini kullanarak sahadaki gerilimi anbean aktardı.

10. KATTAN İNEN SUİKASTÇININ KAN DONDURAN ROTASI

Suikast girişiminin planlandığı noktaya dair çarpıcı detaylar paylaşan Sapmaz, saldırganın adım adım izini sürdü. Otelin Beyaz Saray'a giden 17. Cadde üzerindeki konumuna dikkat çeken Sapmaz, "Burası Hilton Oteli ve onuncu kat, son kat; saydım tekrar emin olmak için. Onuncu kata kadar çıktı, daha sonra o gösterdiğim asansöre geldi. Asansörden çıktı, elinde tüfeği, malzemeleri... Çok büyük ihtimalle çünkü asansörden çıktığınız anda karşınızda bir bar var, hemen yan tarafında restoran var; şüphesiz büyük bir otel olduğu için oralar dolu" sözleriyle suikastçının nasıl kamufle olduğunu deşifre etti.

ÇANTA İÇİNDEKİ SİLAHLARLA KORİDORDAKİ SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Saldırganın Union Station'dan gelerek otele yerleştiğini ve eylem anına kadar dikkat çekmediğini belirten Sapmaz, "Silahlarının çantada olduğunu tahmin ediyorum çünkü buradan çıkarken şu anda benim yürüdüğüm yoldan yürüyor ve buralar gördüğünüz gibi restoran, onun için de çok büyük ihtimalle çantaların içerisindeydi. Gizli servisin balo salonunun önünde barikat kurduğu yere kadar herhalde normal yürüyor dikkat çekmesin diye. Daha sonradan da orada çatışma başlıyor" ifadeleriyle güvenlik ağındaki boşluklara parmak bastı.

SON DURAK BALO SALONU: BARİYERLERDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırganın son hamlesini yaptığı kapının önünde duran İrfan Sapmaz, o kritik saniyeleri şu cümlelerle aktardı:

"Gizli servis elemanlarının onu yakalamaya çalışırken bulunduğu kapının önündeyiz şu anda. Yani buraya bariyerler kurulmuş, detektörler kurulmuş, arama cihazları kurulmuş ve buraya kadar geldiğini anlıyoruz bu saldırganın. Ve buradan itibaren de koşmaya başlıyor, geçmiş olsaydı oradan direkt balo salonuna girmiş olacaktı. Kendisine yönelik herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan buraya kadar geldiğini görüyorum."

AMERİKA'DA GÜVENLİK SKANDALI: MÜŞTERİLER RAHATSIZ OLMASIN DİYE Mİ?

Soruşturmanın odağındaki güvenlik zafiyetine dair sert eleştirilerde bulunan Sapmaz, otelin giriş çıkışlarındaki kontrolsüzlüğü, "Bir güvenlik zafiyetinin olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Otel müşterileri rahat girip çıksın diye ya da bilinçli olarak buradan geçişleri serbest bırakmışlar. Herhalde bir kaç bin kişi rahatsız olmasınlar diye serbest bıraktılar ya da 'bu nedenden dolayı rahatsız etmeyelim' nedeniyle çok fazla müdahale olunmadı" sözleriyle aktardı.

