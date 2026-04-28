A Haber dehşetin merkezinde adım adım iz sürdü! Trump’a suikast girişiminde güvenlik zafiyeti
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel yemekte, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi yaşandı. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte korumalar, Trump’ı apar topar salondan çıkardı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan olayın ardından otele giderek, suikastçının 10. kattaki odasından başlayıp balo salonunun kapısına kadar uzanan rotayı santim santim görüntüledi. Sapmaz, ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük güvenlik zafiyetlerinden birini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.
ABD gündemini sarsan olay, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Hilton Oteli'nde düzenlediği yemek sırasında patlak verdi.
BEYAZ SARAY YEMEĞİNDE SİLAH SESLERİ: TRUMP APAR TOPAR ÇIKARILDI
Yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra salonda silah sesleri yankılanırken, büyük bir panik dalgası yaşandı. Canlı yayına yansıyan o dehşet anlarında, Trump'ın koruma ekiplerinin uzun namlulu silahlarla salonu kuşattığı ve Başkan Trump'ı hızla güvenli bölgeye tahliye ettiği görüldü.
Yaşanan kaosun ardından bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A HABER TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNİN YAPILDIĞI OTELDE
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan olayın ardından otele giderek, suikastçının 10. kattaki odasından başlayıp balo salonunun kapısına kadar uzanan rotayı santim santim görüntüledi.
Sapmaz, "Şu anda oteldeyim tabii ki gizli bir çekim yapıyorum şu anda. Onun için biraz hızlı hareket etmek zorundayım. Güvenlik önlemleri kaldırılmış şu anda ama hala etrafta gizli servis ajanlarının olduğunu görebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde olayın nasıl geçtiğini bir anlatmak istiyorum" ifadelerini kullanarak sahadaki gerilimi anbean aktardı.
10. KATTAN İNEN SUİKASTÇININ KAN DONDURAN ROTASI
Suikast girişiminin planlandığı noktaya dair çarpıcı detaylar paylaşan Sapmaz, saldırganın adım adım izini sürdü. Otelin Beyaz Saray'a giden 17. Cadde üzerindeki konumuna dikkat çeken Sapmaz, "Burası Hilton Oteli ve onuncu kat, son kat; saydım tekrar emin olmak için. Onuncu kata kadar çıktı, daha sonra o gösterdiğim asansöre geldi. Asansörden çıktı, elinde tüfeği, malzemeleri... Çok büyük ihtimalle çünkü asansörden çıktığınız anda karşınızda bir bar var, hemen yan tarafında restoran var; şüphesiz büyük bir otel olduğu için oralar dolu" sözleriyle suikastçının nasıl kamufle olduğunu deşifre etti.