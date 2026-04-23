5 yaş altına ekran süresi sınırı: Yeni kurallar yürürlükte

İngiltere'de küçük çocukların ekran kullanımı ve sosyal medya alışkanlıklarına yönelik devrim niteliğinde kararlar alındı. 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, özellikle 5 yaş altı çocukların dijital dünyayla bağını ciddi şekilde kısıtlamayı hedefliyor. Yapılan son araştırmalar, ekran süresi arttıkça çocuklarda öfke nöbetleri ve duygusal bozuklukların tetiklendiğini gözler önüne sererken; A Haber muhabiri Alpaslan Düven, kritik gelişmeleri Londra'dan aktardı.

2 YAŞ ALTINA TAM YASAK GELİYOR

İngiltere'de çocuk sağlığını korumak adına atılan adımların detaylarını paylaşan Alpaslan Düven, "Yeni düzenlemeye göre 2 yaşın altındaki çocukların tek başına ekran kullanmasına artık izin verilmeyecek. Ancak aile üyeleriyle yapılan kısa görüntülü görüşmeler bu kapsamın dışında tutuluyor" ifadelerini kullandı. Düven, yeni kuralların özellikle erken çocukluk dönemindeki gelişimi korumayı amaçladığını belirtti.

GÜNLÜK 1 SAAT SINIRI VE YEMEKTE EKRAN YASAĞI

Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için de kısıtlamaların genişletildiğini vurgulayan Düven, "2 ve 5 yaş grubundaki çocuklar için günlük ekran süresi en fazla 1 saat ile sınırlandırılıyor. Ayrıca yemek sırasında ve uyku öncesindeki bir saatlik dilimde ekran kullanımı tamamen yasaklanıyor" sözleriyle kuralların kapsamını aktardı. Uzmanların, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içerik izlemesini tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.