5 yaş altına ekran süresi sınırı: Yeni kurallar yürürlükte
İngiltere, erken çocukluk döneminde dijital maruziyeti azaltmaya yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 27 Mart 2026’da yürürlüğe girecek yeni kurallar, özellikle 5 yaş altındaki çocukların ekran kullanımı ve sosyal medya erişimini ciddi şekilde sınırlandırmayı hedefliyor. Uzmanlara göre artan ekran süresi; öfke nöbetleri, dikkat sorunları ve duygusal dengesizliklerle doğrudan ilişkili.
İngiltere'de küçük çocukların ekran kullanımı ve sosyal medya alışkanlıklarına yönelik devrim niteliğinde kararlar alındı. 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, özellikle 5 yaş altı çocukların dijital dünyayla bağını ciddi şekilde kısıtlamayı hedefliyor. Yapılan son araştırmalar, ekran süresi arttıkça çocuklarda öfke nöbetleri ve duygusal bozuklukların tetiklendiğini gözler önüne sererken; A Haber muhabiri Alpaslan Düven, kritik gelişmeleri Londra'dan aktardı.
2 YAŞ ALTINA TAM YASAK GELİYOR
İngiltere'de çocuk sağlığını korumak adına atılan adımların detaylarını paylaşan Alpaslan Düven, "Yeni düzenlemeye göre 2 yaşın altındaki çocukların tek başına ekran kullanmasına artık izin verilmeyecek. Ancak aile üyeleriyle yapılan kısa görüntülü görüşmeler bu kapsamın dışında tutuluyor" ifadelerini kullandı. Düven, yeni kuralların özellikle erken çocukluk dönemindeki gelişimi korumayı amaçladığını belirtti.
GÜNLÜK 1 SAAT SINIRI VE YEMEKTE EKRAN YASAĞI
Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için de kısıtlamaların genişletildiğini vurgulayan Düven, "2 ve 5 yaş grubundaki çocuklar için günlük ekran süresi en fazla 1 saat ile sınırlandırılıyor. Ayrıca yemek sırasında ve uyku öncesindeki bir saatlik dilimde ekran kullanımı tamamen yasaklanıyor" sözleriyle kuralların kapsamını aktardı. Uzmanların, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içerik izlemesini tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.
HIZLI TEMPOLU VİDEOLAR BEYİN GELİŞİMİNİ TEHDİT EDİYOR
Dijital içeriklerin türüne yönelik uyarılarda bulunan Alpaslan Düven, "Hızlı tempolu videolar, sosyal medya içerikleri ve yapay zeka destekli oyuncaklardan uzak durulması öneriliyor. Yapılan araştırmalar, küçük çocukların beyinlerinin bilgiyi yetişkinlere kıyasla daha yavaş işlediğini ortaya koyarken, hızlı içeriklerin çocuklarda aşırı uyarılmaya yol açabileceği belirtiliyor" dedi.
ÖFKE NÖBETLERİ VE DUYGUSAL DÜZENLEME SORUNLARI
Londra Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın korkutan sonuçlarına dikkat çeken Düven, "Bu tür içeriklerin çocukların stres tepkilerini artırabileceği ve uzun vadede duygusal düzenleme sorunlarına zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor" şeklinde konuştu. Uzmanların bir diğer önemli uyarısını da dile getiren Düven, "Çocukların kriz anlarında ekranla sakinleştirilmeye çalışılmasının kısa vadede işe yarasa da uzun vadede olumsuz etkiler doğurabileceği vurgulanıyor" ifadeleriyle ebeveynleri uyardı.